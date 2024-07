video suggerito

Pogacar e Ayuso fanno scattare il panico al Tour de France: “State calmi o provochiamo una guerra” Tadej Pogacar e la sua UAE sono diventati un vero e proprio incubo ad occhi aperti a tal punto che ogni loro movimento scatena il panico. Anche in pianura: a testimonianza due team radio nel corso della 5a tappa dedicata ai velocisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar è oramai padrone del Tour de France anche se il finale è lontanissimo e Nizza dista due settimane e mezza. Eppure dopo lo show su e giù dal Galibier nella quarta tappa ha messo le cose in chiaro a tal punto che è diventato un vero e proprio incubo per tutti gli avversari. A manifestazione dell'ossessione per lo sloveno, c'è il team radio durante i primi chilometri della quinta tappa, totalmente pianeggiante: Pogacar si mette in testa al plotone e subito scatta la domanda, "…ma è scattato?".

Oramai non si pensa che a Pogacar: in salita, in discesa e persino in pianura perché all'inizio della quinta tappa del Tour totalmente pianeggiante e dedicata ai velocisti, sono stati carpiti alcuni team radio che hanno evidenziato l'ansia delle squadre rivali per quanto mostrato dallo sloveno ma anche da tutto il Team, la UAE che ha confermato una formazione stellare, più forte di tutte le altre iscritte alla corsa.

Il team radio della INEOS su Pogacar

Così ecco due comunicazioni che sono state prelevate dai team radio, il primo della INEOS Grandiers di Thomas e Bernal, con Pogacar in maglia gialla che si mette in testa al gruppo a pedalare. Una mossa normale, mentre il plotone viaggia a velocità sostenute, ma in totale piano e solo ad inizio di frazione, che nulla ha da dire agli uomini di classifica.

Eppure, la semplice mossa di Pogacar scatena il panico: "E' vero che Pogacar sta attaccando?" la domanda carica di tensione. "No, non sembra un attacco, è più che altro una specie di giochino, si stanno divertendo", la risposta che arriva subito dopo.

Lo scatto di Ayulo e il team radio della UAE

Che oramai tutti gli occhi e le orecchie siano addosso alla UAE di Pogacar sta anche nel fatto di un team radio interno alla squadra quando il giovane Ayulo, sul Galibier tra i più pimpanti, ha provato un finto allungo, anch'esso dettato più dalla volontà di ravvivare la corsa che per reali intenti.

"Stai calmo" gli hanno subito detto dall'ammiraglia, "altrimenti qui scateniamo una battaglia". Al momento soplo nei team radio ma che quando si ritornerà a salire sarà ancora acesissima: tutti contro un solo uomo al comando, Tadej Pogacar.