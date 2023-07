Philipsen vince la 7a tappa del Tour de France: 3° successo per il belga, la classifica aggiornata A Bordeaux la vittoria è arrivata in volata: a stampare sull’arrivo gli avversari è stato ancora una volta Philipsen. Vingegaard è sempre in giallo, davanti a Pogacar.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non ce n'è per nessuno negli arrivi veloci di questo Tour de France: Jasper Philipsen ha dominato anche la scena a Bordeaux stampando sul traguardo Mark Cavendish. Terzo, Girmay, quarto Mozzato. Il belga ha concesso uno splendido tris con una progressione che non ha avuto eguali e davanti alla quale anche una vecchia volpe come ‘Cannonball' Cavendish che ha provato ad anticipare la volata, pagando negli ultimi 20 metri.

La tappa è stata caratterizzata dalla lunghissima fuga, inutile perché subito sempre sotto controllo, da parte di Peters e Latour che vengono risucchiati dal plotone a 6 km dal traguardo di Bordeaux che ha preparato la strada per i velocisti nel terzo sprint di questa edizione. Il primo a cedere è Peters, poi Latour prova la solitaria gloria ma non ha speranze. Senza scossoni, invece, la classifica generale che non cambia dopo il traguardo della 7a tappa con Vingegaard che comanda con una manciata di secondi su Pogacar.

L’ordine di arrivo della 7a tappa del Tour de France

Tris splendido di Jasper Philipsen che concede la terza vittoria personale al Tour dopo altrettanti arrivi allo sprint.

1 Jasper PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck)

2 Mark CAVENDISH (Astana Qazaqstan Team)

3 Biniam GIRMAY (Intermarché – Circus – Wanty)

4 Luca MOZZATO (Team Arkéa Samsic)

5 Dylan GROENEWEGEN (Team Jayco AlUla)

6 Jordi MEEUS (BORA – hansgrohe)

7 Phil BAUHAUS (Bahrain – Victorious)

8 Bryan COQUARD (Cofidis)

9 Alexander KRISTOFF (Uno-X Pro Cycling Team)

10 Mads PEDERSEN (Lidl – Trek)

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

Non cambia ovviamente la classifica generale con la maglia gialla che resta saldamente sulle spalle di Vingegaard davanti a Pogacar.

1 Jonas VINGEGAARD

2 Tadej POGAČAR + 00h 00′ 25”

3 Jai HINDLEY + 00h 01′ 34”

4 S. YATES + 00h 03′ 14”

5 C. RODRIGUEZ CANO + 00h 03′ 30”

6 A. YATES + 00h 03′ 40”

7 D. GAUDU + 00h 04′ 03”

8 R. BARDET + 00h 04′ 43”

9 T. PIDCOCK + 00h 04′ 43”

10 S. KUSS + 00h 05′ 28”