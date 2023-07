Pedersen vince l’8ª tappa del Tour de France: trionfo al fotofinish, la classifica aggiornata Con una grande volata Pedersen conquista la vittoria nell’ottava tappa del Tour de France e spezza il dominio di Philipsen, battuto proprio nel finale.

A cura di Ada Cotugno

La volata straordinaria nel finale dell'ottava tappa del Tour de France regala la vittoria a Pedersen: il ciclista danese ha resistito fino alla fine alla concorrenza di Philipsen, vincitore della tappa di ieri, strappando un trionfo importantissimo.

Per Pedersen non è stato assolutamente facile tenere botta nella volata finale, testa a testa con tutti gli altri avversari che negli ultimi due chilometri prima dell'arrivo al traguardo. Alla fine il suo straordinario lavoro lo ha portato alla vittoria della seconda tappa in carriera al Tour.

La corsa però è stata segnata anche dal brutto infortunio che è costato il ritiro a Cavendish: il britannico è caduto dalla sua bici sbattendo la clavicola sull'asfalto, un incidente che lo ha costretto a indossare un tutore e ad andare via in ambulanza, spezzando il sogno di diventare recordman di vittorie di tappa al Tour.

Il punto per la vittoria del Gran Premio della Montagna va invece ad Anthony Turgis: mentre Declercq ha guidato il passo fino all'arrivo alla Cote de Masmont, il ciclista della della Totalenergies è riuscito a staccarsi dal gruppetto composto da tre fuggitivi per conquistare la sua gioia di giornata.

L’ordine di arrivo dell'ottava tappa del Tour de France

Dopo il tris di vittorie Jasper Philipsen è costretto a cedere lo scettro e a lasciare il posto a Pedersen nell'ottava tappa di questo Tour.

1) PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) 4h12'26"

2) PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Deceuninck) s.t.

3) VAN AERT (Wout Jumbo-Visma)

4) GROENEWEGEN Dylan (Jayco AlUla) s.t.

5) EEKHOFF Nils (Team Dsm)

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

Non cambia invece molto in testa alla classifica della maglia gialla che resta a Vingegaard.

1) Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 34h09'38"

2) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +25"

3) Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +1'34"

4) Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +3'30"

5) Adam Yates (UAE Team Emirates) +3'40"