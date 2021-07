Bauke Mollema si impone per distacco nella 14ª tappa del Tour de France 2021 davanti a Konrad e Higuita. Il 34enne olandese ha salutato i compagni di fuga prima dell'ultimo GP della Montagna e si è aggiudicato la quattordicesima frazione di questa Grande Boucle, la Carcassonne-Quillan, di 183,7 chilometri.

Cambia poco in testa alla classifica generale con la maglia gialla che resta saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar arrivato al traguardo con 6'52" di ritardo dal vincitore. Grande balzo in avanti invece per due dei protagonisti della fuga odierna (composta da 14 corridori) con il francese Guillaume Martin che rientra nella lotta per il podio salendo in seconda posizione alle spalle del leader Pogacar e l'italiano Mattia Cattaneo (quarto al traguardo) che entra in top-10 andando ad occupare il decimo posto.

Ordine d'arrivo 14ª tappa del Tour de France 2021

Bauke Mollema (TREK – SEGAFREDO) 04h 16′ 16″ Patrick Konrad (BORA – HANSGROHE) + 01′ 04″ Sergio Andres Higuita (EF EDUCATION – NIPPO) + 01′ 04″ Mattia Cattaneo (DECEUNINCK – QUICK – STEP) + 01′ 06″ Michael Woods (ISRAEL START-UP NATION) + 01′ 10″ Omar Fraile (ASTANA – PREMIER TECH) + 01′ 25″ Elie Gesbert (TEAM ARKEA – SAMSIC) + 01′ 25″ Quentin Pacher (B&B HOTELS P/B KTM) + 01′ 25″ Louis Meintjes (INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX) + 01′ 26″ Jhoan Esteban Chaves (TEAM BIKEEXCHANGE) + 01′ 28″

La classifica generale del Tour de France 2021 dopo la 14a tappa