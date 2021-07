Mohoric vince in solitaria la 19a tappa: dominio sloveno al Tour de France La 19a tappa del Tour de France si è conclusa con il trionfo dello sloveno Matej Mohoric che ha messo in cascina il secondo successo stagionale alla Grand Boucle. Niente di nuovo nella classifica generale, con Pogacar che continua a dominare, e prepara il conto alla rovescia per la vittoria finale.

A cura di Marco Beltrami

La 19a tappa del Tour de France parla sloveno. A trionfare sul traguardo di Libourne, in una tappa dedicata soprattutto ai velocisti dopo le fatiche pirenaiche dei giorni scorsi, è stato Matej Mohoric che ha messo in cascina il suo secondo successo stagionale alla Grand Boucle. Una vittoria fortemente voluta dal classe 1994, campione nazionale sloveno, che ha regalato un'altra gioia al suo Paese: è la quinta affermazione in questo Tour per la Slovenia, con Pogacar che resta saldamente in vetta alla classifica generale.

La 19a tappa del Tour de France, 107 chilometri da Mourenx a Libourne, è stata come nelle previsioni un appuntamento d'interdizione per gli uomini d'alta classifica reduci dalle battaglie sui Pirenei. Non è un caso che il gruppo della maglia gialla Pogacar, dominatore assoluto di questa edizione della corsa, sia arrivato con un ampissimo ritardo rispetto al vincitore, senza nessuno stravolgimento nella graduatoria. Secondo successo di tappa dunque per Mohoric che in passato si è tolto la soddisfazione di vincere anche una tappa alla Vuelta e una al Giro d'Italia. Dopo aver staccato i suoi compagni di "fuga", l'atleta del team Bahrain Victorious, ha tagliato il traguardo per primo.

Il successo di Mohoric è la fotografia del dominio sloveno al Tour de France. Basti pensare che il suo Paese ha conquistato il primato delle nazioni più vincenti in questa edizione della competizione. Quinta tappa conquistata da un ciclista sloveno, con le due di Mohoric che si vanno a sommare alle 3 del superlativo Pogacar. Quest'ultimo dopo aver blindato il suo primato nei tapponi precedenti, si prepara a superare indenne l'ultimo scoglio della cronometro prima di poter ufficializzare il suo trionfo al Tour de France.