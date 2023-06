Manda foto inopportune in chat ad una donna, escluso dal Tour de France: lei ha pubblicato tutto La deplorevole vicenda si è consumata tra i messaggi privati di WhatsApp lo scorso maggio. La donna – rimasta anonima – ha deciso di pubblicarli via social e la bolla è scoppiata coinvolgendo Allan Davis, ds della Lotto-Dstny escluso dal Tour in attesa che le autorità facciano luce sui fatti: “Per non mischiare questioni personali con questioni di squadra”.

Lo scandalo è salito alle luci della ribalta dopo l'annuncio ufficiale dell'assenza di Allan Davis al Tour de France nel suo ruolo di direttore sportivo della Lotto Dstny, "di comune accordo", dopo che l'ex medaglia d'oro e oggi direttore sportivo della squadra belga è stato accusato da una donna di aver inviato foto e frasi online non richieste in una chat su WhatsApp. Fatti oggi al vaglio delle autorità per capirne a fondo dinamiche ed eventuali reati.

Tutto è venuto a galla all'inizio di questa settimana, quando una utente di Twitter ha pubblicato uno screenshot di uno scambio di messaggi diretti da parte di un uomo che le aveva inviato una foto a torso nudo e un commento inopportuno: "Sono a bordo [sic] in una stanza d'albergo e ho pensato a te". Un ulteriore commento – sempre pubblicato sui social – aggiungeva: "Abbiamo appena finito Mayenne". La data del messaggio risale a fine maggio e corrisponde alla tappa finale della "Boucles de la Mayenne", una corsa nel nord-ovest della Francia, che Lotto Dstny aveva disputato. A far quadrare il tutto, la foto del profilo nello screenshot che non lascia dubbi: e da quel momento gli account social di Allan Davis, sono stati immediatamente disattivati.

La donna, poi, ha successivamente pubblicato un nuovo screenshot di un ulteriore messaggio, in cui l'uomo la minacciava di intraprendere un'azione legale se il precedente tweet non fosse stato rimosso: "Io e la mia fidanzata vorremmo che cancellasse qualsiasi potenziale tweet che coinvolga la mia immagine, entro un'ora da questo messaggio", si legge nel messaggio. "Il mio avvocato e la famiglia, sono ora alla stazione di polizia per denunciare te o chiunque altro sui social media che potrebbe aver danneggiato pubblicamente la mia immagine".

La notizia ha però subito fatto il giro del mondo, non solo ciclistico, riportata immediatamente dal quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad che ha verificato con mano vedendo gli screenshot incriminati. E ben presto la vicenda è finita su tutte le testate sportive e non. Così la Lotto Dstny si è trovata costretta a prendere immediati provvedimenti nei confronti del proprio ds, dichiarando in un comunicato di aver "preso atto delle accuse di comportamento trasgressivo, espresse nei confronti di un direttore sportivo della squadra e pubblicate da una persona su Twitter. Per mantenere la pace, è stato deciso, di comune accordo, di tenere il direttore sportivo fuori dal Tour de France. Il team non farà ulteriori commenti su questo caso e chiede di rispettare la privacy delle persone coinvolte. È una questione personale" hanno aggiunto alcune fonti vicino al team belga "e questo non ha niente a che fare con Lotto Dstny. Allan non sarà al Tour de France per non mischiare questioni personali con questioni di squadra".

La donna importunata – che è voluta restare anonima – ha accettato di raccontare quanto accaduto ai giornalisti, in attesa che le indagini facciano il loro corso per confermare eventualmente i fatti. Ha dichiarato – sempre a Het Nieuwsblad – di non aver mai interagito prima con Davis fino a quando non le ha inviato un primo messaggio diretto l'anno scorso dopo che lei aveva iniziato a pubblicare sui social alcuni tweet alla ricerca di un lavoro. Si tratterebbe infatti di una ciclista, scrittrice ed ex fotografa che Davis ha contattato tramite un primo messaggio diretto e che in seguito ha chiesto il suo CV per ciò che pensava avrebbe potuto portare a una potenziale opportunità all'interno del Team Lotto e del ciclismo.

"Ho pensato che forse gli avrei concesso il beneficio del dubbio. Poi però mi manda le foto e non erano le prime" ha aggiunto al The Guardian Australian che ha potuto vedere gli screenshot. "Ho continuato a cercare di reindirizzare la conversazione sul fatto che stavo cercando un lavoro e ho concluso la conversazione dicendo che dovevo uscire per degli impegni. Lui ha inviato di nuovo un messaggio" ha raccontato poi al sito cyclingnews.com "e questo è tutto ciò che poi ho deciso di pubblicare su Twitter".

Il motivo della denuncia online, è arrivato per mostrare ad altre donne ciò che riteneva fosse un comportamento inappropriato e che non doveva passare ignorato, spingendo altre ragazze importunate a rendere pubbliche le loro esperienze negative: "Non voglio che le persone abbiano paura di parlare. Questa è una delle cose che ho notato quando mi hanno inviato messaggi privati. Sono davvero spaventate ma non voglio che le altre donne si sentano così. Vorrei che questo fosse un modo per non sentirsi intimidite. Non importa chi sono. Sono un essere umano, una donna, e si torna sempre alla stessa situazione. Ma so di non essere sola"

Chi è Allan Davis

La figura di Allan Davis non è per nulla marginale nel mondo del ciclismo, non solo per essere il ds di uno dei Team Pro più importanti, la Lotto-Dstny che al Tour annovera campioni del calibro di Caleb Ewan, capitano e connazionale del ds. Davis ha avuto una importante carriera come velocista, vincendo l'oro nei Giochi del Commonwealth del 2010 e il bronzo ai campionati del mondo di Melbourne nello stesso anno. L'ex ciclista australiano, che attualmente vive in Spagna, ha corso tra i professionisti con le prestigiose maglie di Mapei, ONCE, Liberty, Astana, QuickStep e Orica. Adesso a far luce su tutto ci penseranno le autorità che verificheranno le prove che la donna ritiene di avere in possesso e valuteranno la presenza di eventuali reati da parte di Davis.