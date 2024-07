video suggerito

Loana Lecomte cade e perde i sensi, portata via in barella. Poi il post rassicurante: “Spente le luci” Grande spavento per Loana Lecomte, caduta rovinosamente durante la gara di cross-country alle Olimpiadi di Parigi: la ciclista francese ha perso i sensi ed è stata portata via in barella. Suturata al mento, ha poi pubblicato un post per tranquillizzare tutti: “Una piccola commozione cerebrale, grossi lividi e qualche punto di sutura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Grande spavento alle Olimpiadi di Parigi durante la gara di cross country di mountain bike femminile: la francese Loana Lecomte, che era in lotta per una medaglia, ha subìto una brutta caduta in uno dei tratti più tecnici del percorso, perdendo brevemente i sensi e poi restando immobile sul terreno. Portata via in barella, la 24enne se l'è cavata con "una piccola commozione cerebrale, grossi lividi e qualche punto di sutura", come ha scritto poi in un post in cui ha tranquillizzato sulle sue condizioni. Ma lo spavento è stato grande in quel momento, sia tra gli spettatori che tra gli organizzatori, ed anche la TV ha staccato quasi immediatamente, scegliendo di non mostrare il replay della caduta mentre la ciclista transalpina giaceva esanime al suolo.

Loana Lecomte cade nella gara di cross-country e perde i sensi

La Lecomte in quel momento stava lottando con tutte le sue forze per il secondo posto e proprio la voglia di dare il massimo le ha fatto perdere il controllo della sua bicicletta sulla collina di Elancourt. La caduta è stata violenta: la francese è stata scagliata contro i tronchi del percorso e la sua stessa bici le è caduta addosso. Una ruota l'ha colpita alla testa, lasciandola immobile e priva di sensi per diversi secondi. I soccorsi sono stati immediati: Loana è stata imbragata ed evacuata in barella tra gli alberi, mentre i presenti applaudivano.

Il post della ciclista: "Una piccola commozione cerebrale, grossi lividi e qualche punto di sutura"

Trasportata al centro medico, le è stata suturata una ferita sul mento. Il resto lo ha detto lei stessa, in un post su Instagram in cui ha condiviso una sua foto sorridente con la benda della medicazione. "L'atmosfera è stata pazzesca finché non si sono spente le luci. Una piccola commozione cerebrale, grossi lividi e qualche punto di sutura… poteva andare davvero peggio", ha scritto la Lecomte, aggiungendo che ora avrà un po' di tempo per riposarsi e recuperare. La ciclista transalpina ha promesso di tornare più forte: "Ci rivedremo al Mondiale tra qualche settimana. Un enorme ringraziamento allo staff della squadra francese, all'intero team medico e a tutte le persone che mi supportano ogni giorno. Vi amo, la vita è bella!".

La gara è stata vinta dall'altra francese Pauline Ferrand-Prevot, medaglia d'oro – con oltre tre minuti di vantaggio – davanti all'americana Haley Batten, seconda, e alla svedese Jenny Rissveds, terza.