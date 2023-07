L’incredibile sfortuna di van Gils, si schianta contro un camion nel giorno di riposo al Tour Il belga della Lotto Dstny ha avuto un frontale con un camion mentre si allenava col padre. Subito soccorso e sottoposto a cure e controlli: “Vuole continuare malgrado tutto” ha spiegato lo staff medico. “E’ già alla sua terza caduta da inizio Tour”

Seconda giornata di riposo al Tour de France, l'ultima prima della settimana decisiva per la maglia gialla e la classifica generale. La terza, che si apre con una cronometro e vedrà ancora un paio di sortite sulle Alpi dove si proverà a fare la differenza, deciderà se Vingegaard salirà sul podio di Parigi in maglia gialla davanti a Pogacar. Intanto la pausa di lunedì ha permesso di tirare il fiato ai ciclisti, ma per qualcuno non è andato tutto come previsto.

Durante il secondo giorno di riposo alle porte della terza ed ultima settimana del Tour de France, Maxim van Gils della Lotto-Dstny è stato vittima di un contrattempo imprevisto, mentre si allenava, avendo un incidente con un camion. Il corridore belga, che aveva conquistato un ottimo secondo posto nella tappa 13 del Grand Colombier, stava facendo la classica uscita per tenere allenate le gambe sulle strade della cronometro di martedì, insieme al padre quando in una discesa ha fatto un frontale con un autocarro.

Un impatto che ha visto volare a terra il 23enne belga insieme al genitore. Fortunatamente le conseguenze non sembrano essere stati gravi: subito sottoposto alle cure del caso e agli esami più approfonditi, non sono stati riscontrati gravi traumi. "Maxim vuole arrivare a tutti i costi a Parigi" ha fatto sapere Peter Plessers, il medico del team: "Si è sottoposto a tutti i controlli, ma non ha niente non ci sono fratture. Maxim ha solamente un po' di male alla spalla che non gli impedirà di prendere parte della cronometro di domani".

Dunque, nessun ritiro, con van Gils – lontanissimo in classifica generale – che si cimenterà nella 22 chilometri di martedì che si concluderà con una lunga e faticosa salita. Per concludere adf ogni costo un Tour che ha sempre voltato la schiena fin qui al belga: "Maxim è già la sua terza caduta in questo Tour de France" ha sottolineato il medico della Lotto Dstny, "ma vuole unirsi a Parigi. Questo dimostra ancora una volta quanto siano forti e motivati ​​i corridori a continuare". Anche davanti ad un camion.