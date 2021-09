Investito da un’auto, morto l’ex ciclista Chris Anker Sorensen L’ex ciclista danese Chris Anker Sorensen è morto a 37 anni. Sorensen, professionista per 13 anni, è stato investito da un’auto. La morte è avvenuta secondo diversi media in un incidente stradale mentre era in bicicletta, investito da un auto. Sorensen era in Belgio dove avrebbe dovuto commentare i Mondiali di ciclismo per la televisione della Danimarca.

A cura di Alessio Morra

Una notizia drammatica giunge dal Belgio, dove è morto a 37 anni Chris Anker Sorensen, ex ciclista danese che è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. Sorensen era in Belgio dove si era recato per commentare per la televisione danese i Mondiali che prendono il via proprio oggi. Il danese è stato professionista per tredici anni dal 2005 al 2018, vinse anche una tappa al Giro d'Italia, con arrivo al Terminillo nel 2010. La triste notizia è stata data dall'UCI: "Abbiamo subito una tragica perdita con la scomparsa dell'ex ciclista professionista e giornalista Chris Anker Sorensen. Inviamo le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, nonché alla Federazione ciclistica danese".

(in aggiornamento)