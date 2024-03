Incidente ciclistico irreale: va all’automedica per della vaselina, si ritrova col perone fratturato Durante la Volta Ciclistica a Catalunya al ciclista spagnolo della Burgos-BH José Manuel Diaz è accaduto un episodio ai limiti dell’assurdo: avvicinatosi per farsi curare un graffio all’automedica, è stato tirato giù subendo la frattura del perone: “In un decimo di secondo vedi sfumare mesi di sacrifici. Inaccettabile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Incredibile ma tutto follemente reale ciò che è accaduto durante la Volta Ciclistica a Catalunya al ciclista spagnolo della Burgos-BH José Manuel Diaz. Avvicinatosi all'automedica per chiedere una pomata per curare un graffio, si è ritrovato improvvisamente scaraventato a terra con conseguenze disastrose: la rottura del perone.

Un incidente ai limiti della realtà che ha raccontato lo stesso ciclista sui social il giorno dopo, quando le analisi degli esami medici hanno confermato la tremenda diagnosi che ha praticamente chiuso tutta la prima parte della stagione: frattura del perone. Ma come è stato possibile che sia accaduto un simile errore? Diáz, che era arrivato decimo martedì scorso nella tappa di montagna della Vallter 2000 dominata da Pogacar, ha deciso di andare dal medico del giro, poiché era già caduto all'inizio della tappa.

Tuttavia, quando si è avvicinato per la medicazione, l'auto del direttore di gara ha sbandato, urtando il 29enne ciclista della Burgos-BH che è caduto rovinosamente a terra. Lo stesso galiziano ha voluto rendere partecipi tutti della sua incredibile disavventura, pubblicando alcuni post social uniti ad una foto che lo ritrae sull'asfalto dolorante.

"Nel nostro mestiere ci sono cadute che non sono evitabili, ma quando vai all’auto medica per chiedere della vaselina per un graffio e il dottore ti prende per il manubrio e in un decimo di secondo ti ritrovi a terra…". Un racconto surreale ma è fatalmente ciò che è avvenuto, per colpa di una gravissima superficialità dell'automedica dell'organizzazione che non solo ha costretto Diaz al ritiro immediato, ma che lo terrà fermo per i prossimi mesi.

"Vedi sfumare in un attimo mesi di preparazione, ritiri in altura lontano dalla famiglia e dal mio bambino, così come tutti i sacrifici e gli investimenti, non solo miei ma anche dei miei familiari" ha continuato a raccontare amaramente rivivendo il triste accaduto. "Qualcosa del genere non è accettabile, un incidente così è assolutamente da evitare". E così allo spagnolo non restano che gli auguri di pronta guarigione da parte della propria squadra: "José Manuel Diaz deve lasciare il Giro della Catalogna dopo un incidente molto evitabile", ha confermato Rubén Pérez, attualmente direttore sportivo di Burgos-BH. "Auguriamo a Titan buona fortuna!"