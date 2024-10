video suggerito

Il tremendo annuncio della leggenda olimpica Chris Hoy: “Mi restano pochi anni di vita” L’ex campione del ciclismo su pista Chris Hoy, sei volte oro olimpico, ha annunciato di avere un cancro allo stato terminale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Chris Hoy, leggenda del ciclismo su pista, ha lasciato tutti senza parole con un annuncio shock. Il 48enne sei volte medaglia d'oro olimpica ha rivelato di essere affetto da una forma di cancro terminale. Non sembrano esserci speranze purtroppo per il britannico che la scorsa estate ha lavorato anche come commentatore della BBC per le Olimpiadi di Parigi.

A febbraio Sir Chris Hoy aveva annunciato per la prima volta di dover fare i conti con questa grave malattia, dimostrandosi però ottimista. Le cose però hanno preso una piega pessima: i medici gli hanno spiegato che la sua malattia è terminale e per questo gli restano solo dai due ai quattro anni di vita. Tutto è iniziato nel settembre 2023 quando l'ex ciclista si è recato dal medico per un sospetto stiramento alla spalla. In quell'occasione è stata scoperta l'esistenza del tumore, che nella sua forma primaria era passata dalla prostata alle ossa.

Intervenuto al Sunday Times, Chris Hoy ha dimostrato di avere una forza mentale eccezionale: "Siamo tutti nati e tutti moriamo e questa è solo una parte della vita. Penso ancora che siamo fortunati. Per quanto possa sembrare innaturale, questa è la natura". Momenti terribili comunque per la sua famiglia, anche perché quella di Hoy non è l'unica storia triste destinata a non avere un lieto fine. Anche sua moglie Sarra deve fare i conti con la sclerosi multipla. Grazie a Dio i due figli Callum e Chloe, nati prematuri, ora sono perfettamente in salute.

Hoy è un'istituzione dello sport britannico e infatti è stato nominato cavaliere nel 2008 quando era ancora in attività. Questo dopo essere diventato il primo atleta olimpico britannico in 100 anni a vincere tre medaglie d'oro in una sola Olimpiade. Hoy, che vinse il suo primo oro olimpico nel 2004, ne aggiunse altri due a Londra 2012 prima di annunciare il suo ritiro dal ciclismo nel 2013. Impossibile per lui fare a meno dello sport: all'inizio di questo mese ha preso parte ad un evento in Grecia che prevedeva sette giri in bicicletta nell'arco di cinque giorni.