Il dominatore del Tour de France Pogacar accusato di barare: “La sua bici fa strani rumori” Tre anonimi ciclisti partecipanti al Tour de France 2021 hanno rivolto pesanti accuse nei confronti del dominatore della Grande Boucle Tadej Pogacar, della sua squadra e degli altri tre team che più hanno vinto in questa edizione della corsa a tappe francese: “Abbiamo sentito strani rumori metallici provenienti dalle ruote posteriori delle loro biciclette”. Nel mirino anche alcune bevande assunte da quei corridori nel finale di alcune frazioni: “Chi l’ha fatto ci ha detto che non sapeva cosa stava bevendo”.

A cura di Michele Mazzeo

Quando domini come Tadej Pogacar sta dominando il Tour de France 2021 inevitabilmente qualsiasi particolare "anomalo" fa nascere enormi sospetti sono dietro l'angolo. E, trovandosi di fronte ad un ciclista di soli 22 anni che potrebbe dominare i grandi giri per tutto il decennio, memori della "truffa del secolo" compiuta da Lance Armstrong, la diffidenza prende facilmente il posto dell'ammirazione. Per questo le pesanti accuse rivolte da tre corridori anonimi alla squadra del fenomeno sloveno, l'UAE Emirates, e ad altri team che si stanno mettendo in mostra in questa Grande Boucle, hanno fatto molto rumore travalicando i confini della Francia e tornando a gettare ombre su uno sport che si porta ancora dietro il pesante fardello dei tanti scandali (doping e non solo) che lo hanno flagellato nel corso degli ultimi 20 anni.

Spinti dalla diffidenza di cui sopra, tre corridori che stanno partecipando al Tour de France 2021 si sarebbero messi ad indagare per proprio conto per capire se vi fosse qualcosa di illecito dietro le prestazioni di Pogacar, della sua squadra e degli altri team che hanno offerto le migliori prove nella gara ciclistica più importante al mondo. Gli stessi tre ciclisti, restando anonimi, hanno deciso di denunciare alcuni fatti, dopo averli vissuti sulla propria pelle e in mezzo al gruppo: in particolare hanno evidenziato come dalle ruote posteriori delle biciclette dei quattro team più vincenti di questo Tour (tra cui l'UAE Emirates del dominatore Tadej Pogacar) provenissero degli strani rumori.

Una di queste "gole profonde" ha specificato al quotidiano svizzero Le Temps cosa sono esattamente questi "strani rumori metallici provenienti dalle ruote posteriori di quattro squadre" tra le quali, oltre all'UAE Emirates c'è anche il Team Bahrain Victorious che mercoledì scorso ha ricevuto la visita dei gendarmi francesi: "È un rumore metallico, come una catena mal regolata. Non si tratta più di un motore nelle bielle o di un sistema elettromagnetico nei cerchioni, ma di un dispositivo nascosto nel mozzo – avrebbe infatti rivelato un partecipante al Tour de France 2021 alla testata elvetica -. Potenza attraverso i freni. L'inerzia è memorizzata come in F1".

Accuse pesanti per Tadej Pogacar e tutti i grandi protagonisti della Grande Boucle che la dicono lunga sul clima che si è venuto a creare. Dopo queste rivelazioni le autorità competenti stanno cercando di capire l’origine di questi rumori sospetti, ma non solo: sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori sono finite anche alcune bevande sospette che i corridori avrebbero assunto nel corso delle fasi conclusive di alcune tappe: "Chi l'ha fatto ci ha detto che non sapeva cosa stava bevendo" ha detto infatti la stessa "gola profonda" al giornale svizzero.