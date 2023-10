Giro d’Italia 2024, svelate le 21 tappe: si chiude a Roma, penultima tappa con 40 km di salite Il percorso e le 21 tappe del Giro d’Italia 2024 sono state rese note. Si comincia con la tappa Venaria Reale – Torino e si chiude a Roma.

A cura di Alessio Morra

Presentate ufficialmente le 21 tappe del Giro d'Italia 2024, dopo l'anticipazione delle prime quattro. Il disegno è più tradizionale rispetto al solito, ma naturalmente ci sono tante trappole, anche per i big. Ci sono meno metri complessivi di dislivello. Due lunghe cronometro, un passaggio a Napoli e dopo l'avvio con la Venaria Reale-Torino. In programma la salita al Santuario di Oropa (a 25 anni dall'impresa di Pantani), Stelvio, Passo Brocon e doppia ascesa al Monte Grappa. si chiuderà a Roma, il 26 maggio.

Si comincia il 4 maggio con la Venaria Reale-Torino. Una data che conta tanto nel mondo dello sport italiano e in particolar modo a Torino. Perché il 4 maggio 1949 ci fu il terribile schianto di Superga dove finì tristemente l'epopea del Grande Torino, che verrà celebrato dopo 75 anni. Le prime quattro tappe saranno tutte in Piemonte, e lì verrà omaggiato anche il grande Marco Pantani, a vent'anni dalla sua morte.

L’altimetria della 1ª tappa, la Venaria Reale–Torino.

Le cronometro sono due e piuttosto lunghe: 37,5 km per la Foligno-Perugia, con finale molto impegnativo, e da 31 km per la Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda. Il Giro d'Italia torna a Napoli, sarà la decima tappa, e il giorno seguente sarà ancora in Campania per la Pompei – Cusano Mutri, con un'ascesa di quasi 18 km al 5,6% di pendenza media.

Poi si ritornerà al Nord con una terza e ultima settimana che si prevede splendida con la crono del Lago di Garda e il tappone più duro quello che va da Manerba del Garda a Livigno Mottolino, dove si affronteranno i rapida successione il Lodrino, il Colle San Zeno, l’Aprica, la Forcola di Livigno (18 km al 7,1% di media) e poi l’ascesa finale che misura 8,1 km al 6,6% con pendenze massime che arrivano anche al 18%: gli ultimi 1800 m percorrono su asfalto una pista di sci con un’alternanza di rampe al 18% e brevi tratti quasi piatti. Non mancherà la Cima Coppi. Il gran finale è a Roma, domenica 26 maggio.

4 maggio, tappa 1: Venaria Reale-Torino , 136 km

, 136 km 5 maggio, tappa 2: San Francesco al Campo–Santuario di Oropa (Biella), 150 km

150 km 6 maggio, tappa 3: Novara-Fossano , 165 km

, 165 km 7 maggio, tappa 4: Acqui Terme-Andora , 187 km

, 187 km 8 maggio, tappa 5: Genova-Lucca , 176 km

, 176 km 9 maggio, tappa 6: Viareggio-Rapolano Terme , 177 km

, 177 km 10 maggio, tappa 7: Foligno-Perugia, 37,2 km (cronometro individuale)

37,2 km (cronometro individuale) 11 maggio, tappa 8: Spoleto-Prati di Tivo , 153 km

, 153 km 12 maggio, tappa 9: Avezzano-Napoli, 206 km