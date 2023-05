Giro d’Italia 2023, oggi 17ª tappa Pergine Valsugana – Caorle: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 24 maggio la 17ª tappa del Giro d’Italia 2023, Pergine Valsugana – Caorle di 197 km. Partenza prevista alle 12:45, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Una frazione interamente pianeggiante e dedicata ai velocisti reduci dalle prime Alpi.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giro d'Italia 2023 ha iniziato la sua terza ed ultima settimana e oggi mercoledì 24 maggio affronta la 17a tappa in programma, la Pergine Valsugana – Caorle. La frazione è totalmente pianeggiante e rappresenta una delle ultime possibilità per i velocisti rimasti dopo le prime Alpi. 197 chilometri con due traguardi volanti prima dell'arrivo a Caorle. Un momento di serenità dopo i fuochi d'artificio di ieri, nella tappa alpina che sul Bondone ha visto vincere Almeida, tornare in rosa Thomas e crollare Roglic.

Non ci sono asperità di giornata e si parte con una facile ma lunghissima discesa che porta la carovana dalla Valsugana a Caorle per un tracciato privo di insidie e che favorirà gli sprinter che avranno ancora gambe e fiato per strappare un successo di giornata.

Numero tappa: 17ª tappa Pergine Valsugana – Caorle

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 197 km

Dislivello: 300 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 17ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Pergine Valsugana – Caorle

Si torna a prendere fiato dopo il tappone di ieri sulle Alpi lombarde e trentine. La 17a tappa del Giro 2023 non ha pressocché altimetria rilevante con i suoi 300 metri complessivi per 197 chilometri totalmente su terreno pianeggiante. I velocisti rimasti in corsa potranno darsi battaglia e tra loro chi avrà più gamba in assoluto. Lungo il percorso due traguardi volanti, dopo 83 chilometri e a 30 chilometri dal traguardo

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si aprte alle 12:45 con un chilometro zero posto in Valsugana da dove si inizierà a scendere costantemente verso valle. Una lunga pendenza che finirà circa dopo 120 chilometri per lasciare spazio al paesaggio pianeggiante tra Treviso, Jesolo fino a Caorle dove è posto il traguardo.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Esclusivamente i velocisti e gli sprinter reduci dalle prime due settimane e dalla tappa di ieri, ancora alpina. Difficile pensare ad una fuga di giornata che possa arrivare a Caorle, più facile pronosticare il classico arrivo in gruppo per la volata.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro della 17a tappa del Giro 2023 sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.