Giro d’Italia 2022, oggi penultima tappa da Belluno alla Marmolada: percorso e orari, diretta TV sulla Rai La carovana rosa giunge al suo penultimo percorso, che sarà molto impegnativo per via di tre lunghe salite nelle Dolomiti che porteranno al gruppo di Marmolada. Partenza alle 12.25: ecco tutti gli orari di passaggio e l’intero percorso montuoso.

A cura di Enrico Scoccimarro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo alla penultima tappa del Giro d'Italia 2022. Si tratta però dell'ultima tappa a "impianto classico" con partenza e arrivo in due luoghi distinti: la 21esima e ultima tappa infatti sarà una cronometro e si svolgerà interamente nella città di Verona. I corridori saranno quindi alle ultime battute per lottarsi le ultime maglie rosa a disposizione e devono gestire le ultime forze rimaste. La 20esima tappa della Corsa Rosa ripartirà oggi, sabato 28 maggio, da Belluno, in Veneto, e arriverà a Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti e denominata proprio per questo "la Regina delle Dolomiti". Il gruppo montuoso si trova al confine tra la provincia di Trento e la stessa provincia di Belluno. Si tratta dunque di un classico tampone dolomitico, con poche salite ma molto lunghe e impegnative. Il gruppo compierà un giro verso ovest e risalirà a nord: una volta poi superato il Passo San Pellegrino, si aprirà e chiuderà un altro grande cerchio precisamente fino a Marmolada Passo Fedaia. In tutto, il percorso è lungo 168 kilometri e presenta un dislivello di ben 4490 metri. Subito dopo la partenza, i ciclisti percorreranno via Lungardo in città e poi si immetteranno nella SP.1. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 20 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 12:25

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Belluno-Marmolada

Diretta Tv e streaming: Rai Sport, Rai Due, Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa del 28 maggio del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Belluno-Marmolada

La penultima tappa del Giro prevede l’ultimo arrivo in salita dell'edizione. Si entrerà inizialmente nella valle del Cordevole che si risale attraverso Agordo e Cencenighe. Qui inizieranno le tre lunghe salite della tappa, con il Passo di San Pellegrino (pendenze oltre il 15% dopo Falcade) seguito dal Passo Pordoi (Cima Coppi 2022) e infine dal Passo Fedaia con i 6 kilometri dopo Malga Ciapela. L'ultimo tratto è quindi tutto in forte ascesa. Da Rocca Pietore la strada diventa un falsopiano attorno al 2%. Dopo Sottoguda la pendenza sale di nuovo fino a una breve discesa prima di Malga Ciapela. Gli ultimi 6 kilometri hanno una pendenza media attorno al 12% e punte a metà del 18%.

Percorso e altimetria della tappa 20 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa e a che ora

La tappa si svolgerà per la gran maggiorate in Veneto, nella provincia di Belluno: c'è infatti solo un breve tratto centrale in provincia di Trento. Dopo la partenza, in programma alle 12.25, si prevede il passaggio nell'altra provincia, segnato dal passo San Pellegrino, dopo le 14.30. La parentesi trentina si chiuderà con il transito del gruppo a Passo Pordoi a ridosso delle 16.00. Da questo punto servirà un'ora abbondante per giungere al traguardo di Passo Fedaia.

Belluno: 12.25

Sedico: 12.39

Santa Giustina: 12.45

San Gregorio nelle Alpi: 12.55

Sospirolo: 13.04

Mas: 13.10

La Stanga: 13.20

Agordo: 13.37

Cencenighe Agordino: 13.50

Falcade: 14.10

Passo San Pellegrino: 14.36

Moena: 14.50

Vigo di Fassa: 14.58

Mazzin: 15.04

Canazei: 15.14

Passo Pordoi: 15.41

Arabba: 15.52

Pieve di Lavinallongo: 16.00

Cernadoi: 16.06

Caprile: 16.17

Sottoguda: 16.30

Malga Ciapela: 16.37

Marmolada (Passo Fedaia): 16.55

Il cronoprogramma della tappa Belluno–Marmolada del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV

La Rai tiene fede ai suoi impegni con il penultimo appuntamento della 105esima edizione del Giro d'Italia, grazie a una copertura completa ma frammentata in diversi orari e canali. Si inizia con "Aspettando il Giro", che andrà in onda 45 minuti prima della partenza su Rai Sport +HD. Poi sarà il turno di "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo" con il racconto in telecronaca su Rai 2. Infine, al termine della tappa si ritorna su Rai Sport con il consueto "Processo alla Tappa" e "Arriva il Giro". Per seguire l'evento senza nessuna interruzione, invece, occorre essere abbonati a una delle piattaforme che lo trasmette integralmente, come Eurosport, Discovery+, GCN+ o Dazn.