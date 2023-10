Giro di Lombardia 2023, il percorso da Como a Bergamo: orari, favoriti e dove vederlo in TV Il Giro di Lombardia è in programma oggi sabato 7 ottobre, con partenza a Como (10:35) e arrivo a Bergamo (17:20). 240km per la Classica che conclude la stagione ciclistica. Favorito assoluto Pogacar alla ricerca del tris. Diretta TV in chiaro su Rai2 e RaiSport HD, su RaiPlay in streaming. A pagamento su Sky e DAZN.

Oggi sabato 7 ottobre si corre il Giro di Lombardia, ultima classica della stagione ciclistica 2023: tutti contro Tadej Pogacar, il grande favorito che andrà a caccia di uno storico tris sui 240 km di percorso che parte da Como con arrivo a Bergamo. Tra i primi avversari al capitano UAE, ci saranno il connazionale Roglic (Jumbo-Visma) e il belga Evenpeoel (Soudal-QuickStep). Diretta della gara in chiaro un TV e streaming su RaiSport e RaiPlay, a pagamento per gli abbonati Sky sul canale 210 per la diretta TV, su SkyGo.

Dunque, la stagione ciclistica 2023 volge al termine e lo fa con il gran finale del Lombardia, giunto alla sua 117a edizione. Una lista partenti di primissimo livello, sul classico percorso che si sviluppa tra Como e Bergamo e che prevede diverse salite di livello, come il Ghisallo, la Roncola e il Passo della Crocetta. Poche speranze per gli italiani, il più atteso, Giulio Ciccone, non ci sarà, messo KO dall'infortunio alla Tre Valli Varesine.

Orario di partenza: 10:35 (Como)

Orario di arrivo: 17:15 (Bergamo)

Percorso tappa: 240 km (4.400m di dislivello)

Diretta Tv e streaming: RaiSport HD, Rai2 e RaiPlay (in chiaro), Sky 210 e SkyGo o NOW (a pagamento)

Il percorso di oggi del giro di Lombardia: l’altimetria della Como-Bergamo

Il percorso è quello storico della "Classica delle foglie morte" che si sviluppa tra Como e Bergamo e che presenta storiche scalate. Il Lombardia è l'atto finale della stagione UCI 2023 e vedrà alla partenza un nutrito numero di primi della classe pronti a darsi battaglia. 240 chilometri, senza respiro. Si parte subito scalando il Ghisallo come prima asperità, per poi iniziare un continuo saliscendi che porta prima alla Roncola (Valico di Valpiana, pendenze fino al 17%) poi alle salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda. Per un dislivello complessivo sopra i 4.400 metri. Il finale è pianeggiante con arrivo in Città Alta.

La cronotabella del Lombardia: gli orari del giro oggi

Il Giro di Lombardia parte da Como, da Piazza Cavour alle 10:35, poi dritti in direzione Cantù per poi passare da Bellagio e pedalare in Provincia di Lecco. Il classico percorso tra valli e monti padani porterà poi la carovana verso la Provincia di Bergamo per poi concludersi nel tradizionale arrivo in Città Alta.

Chi sono i favoriti di oggi

Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni del Lombardia, è il corridore da battere. Il capitano sloveno della UAE Team Emirates proverà a riscrivere la storia della classica cercando una terza consecutiva vittoria riuscita prima solamente a due monumenti del ciclismo italiano e mondiale: Alfredo Binda e Fausto Coppi. Il primo a contendergli il successo sarà il connazionale Primoz Roglic capitano della Jumbo-Visma, con Remco Evenepoel della Soudal pronto a sparigliare le carte. Se questi sono i tre che catalizzeranno l'attenzione generale non mancano gli "underdog" del momento: c'è Enric Mas della Movistar, ma anche Richard Carapaz e Ben Healy (EF Education-EasyPost), Bauke Mollema ( Lidl-Trek). Per l'Italia, rischio di semplice comparsata visto che l'uomo più atteso, Giulio Ciccone, è out dopo la caduta alla Tre Valli Varesine.

Dove vedere il Giro di Lombardia di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Il Giro di Lombardia 2023 è in programma sabato 7 ottobre con via previsto alle 10:35 da Como e arrivo attorno alle 17.20 sul traguardo di Via Roma a Bergamo. La gara sarà in diretta TV a pagamento per abbonati su Eurosport, canale 210 Sky. Visibile, sempre in modalità criptata per gli utenti del satellitare, in streaming con l'app mobile SkyGo. Sempre dietro abbonamento, diretta anche su DAZN. In chiaro, per la TV e per lo streaming, invece a disposizione il servizio Rai. In televisione, si inizia su RaiSport HD per poi concludersi su Rai2, mentre per l'online ci si dovrà collegare alla piattaforma gratuita RaiPlay