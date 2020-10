Il francese Arnaud Démare ha vinto in volata la settima tappa del Giro d’Italia, la Matera-Brindisi di 143 chilometri. Démare come tre giorni fa ha battuto in volata l’ex campione del mondo Peter Sagan, e in assoluto ha vinto la terza tappa in questo Giro. Il francese quando si arriva al testa sembra anzi, per ora, è imbattibile. La maglia rosa è sempre del portoghese Joao Almeida.

Démare 3a vittoria al Giro nella tappa più veloce di sempre

In volata non ce n’è per nessuno. Nemmeno per Peter Sagan, che è uno dei più grandi velocisti della storia. Démare ha vinto per la quarta volta in carriera al Tour, la terza al Giro d’Italia 2020, e battendo Sagan e Matthews si è tolto anche un altro grande sfizio perché il francese ha messo la firma nella tappa più veloce di sempre, tra quelle in linea, nella storia del Giro d’Italia. La 7a tappa, da 143 chilometri con partenza da Matera e arrivo a Brindisi, è stata disputata alla media di 51,234 chilometri orari ed ha battuto il primato della San Vito di Cadore-Vedelago del 2012, che si corse in 49,429 chilometri orari.

Dopo il terzo successo in sette tappe il francese che corre per la Groupama Fdj era raggiante ed ha reso merito anche a tutti i suoi compagni di squadra: “Ho una squadra straordinaria, all'inizio ci sono state molte difficoltà, ma il mio team mi ha permesso di stare sempre davanti. La volata l'ho interpretata al meglio”. Tappa veloce e ricca di insidie con il vento che ha provocato una serie di cadute ma non ha scalfito Joao Almeida, il giovane portoghese che mantiene per un altro giorno la maglia rosa: “Come ho già detto mi piacciono molto questo tipo di gare. Abbiamo avuto la possibilità di vincere, sacrificando alcuni corridori. La maglia rosa? È davvero straordinario, sono sempre sorridente anche dietro la mascherina, tutti i miei compagni sono importanti”.