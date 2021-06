Sonny Colbrelli è il nuovo campione italiano di ciclismo. Il velocista del team Bahrain Victorious ha conquistato il titolo (il primo in carriera) vincendo la sfida con Fausto Masnada che aveva tentato la fuga, era stato ripreso e poi staccato in salita dal corridore di Desenzano del Garda. Samuele Zoccarato (che chiude terzo) prova a tenere il ritmo dei fuggitivi ma dovrà arrendersi. La volata è stata la ciliegina sulla torta di una gara che a 30 chilometri dell'arrivo s'è accesa con il testa a testa tra i due protagonisti: successo al bresciano, che completa il percorso 5h29'25", ma il distacco sarà minimo (2″).

Ciccone, Moscon, Nibali e Pozzovivo – tra i favoriti almeno sulla carta ma giunti con un ritardo di 2'30" – sono rimasti a guardare, sopraffatti dalla pedalata, dalla strategia e dalla migliore condizione di Colbrelli. Ulissi e Fortunato erano fuori dai giochi già a 40 km dall'arrivo.

Prossimo appuntamento in calendario: il Tour de France. Colbrelli si presenterà coi gradi tricolori alla storica gara sulle strade francesi. "È una vittoria che mi ripaga di sconfitte e piazzamenti durante la carriera – le prime parole del vincitore, subito dopo aver tagliato il traguardo -. Quando è andato via Masnada mi sono detto ‘o la va o la spacca' e sono rientrato".

Sorride, prende fiato e ha lo sguardo fisso verso il futuro. La ‘Grand Boucle' scatta il 26 giugno, si parte da Brest e la prima settimana di tappe sembra fatta apposta per le caratteristiche e le qualità del neo campione italiano. "Per me sarebbe bello puntare alla maglia verde", dice il velocista lombardo. Ci proverà sull'onda del successo ottenuto nella giornata odierna. "Questa vittoria mi dà morale. È il sogno di tutti i ciclisti italiani andare al Tour con la maglia tricolore".

L'ordine di arrivo

1. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) in 5:29:25

2. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) + 02

3. Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizanè) + 37

4. Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) + 2:30

5. Alexander Konychev (Team BikeExchange)

6. Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè)

7. Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

8. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

9. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

10. Domenico Pozzovivo (Qhubeka ASSOS)