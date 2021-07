Beffa olimpica per Ganna: manca la medaglia nella cronometro per due secondi Filippo Ganna manca la medaglia di bronzo per un soffio nella prova a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 al Fuji Speedway. Chiude quinto il ciclista di Verbania, che è stato autore di una prova di altissimo livello ma non è riuscito a entrare sul podio per 1″84. La medaglia d’oro va a Roglic e completano il podio Dumoulin (argento) e Dennis (bronzo). Chiude all’undicesimo posto Alberto Bettiol.

Ci ha creduto lui e ci abbiamo creduto tutti. La medaglia svanisce per pochissimo. Filippo Ganna manca la medaglia di bronzo per un soffio nella prova a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sul difficile percorso intorno al Fuji Speedway. Il ciclista italiano si è piazzato al quinto posto, mancando il podio per 1″84 ma non ha nulla da rimproverarsi nulla perché ha fatto il massimo su un percorso non adatto agli specialisti. La medaglia d'oro se l'è aggiudicata Primoz Roglic, autore di una prestazione straordinaria. Il croato ha fatto il vuoto alle sue spalle facendo segnare dei parziali assolutamente fuori portata per tutti gli avversari. Quello del Fuji Speedway è un tracciato impegnativo di 22,1 km e 423 metri di dislivello: nel primo rilevamento dopo 9 km Ganna è risultato il più veloce ma dopo lo sloveno è diventato imprendibile per tutti, specialisti e non.

Argento per Tom Dumoulin e bronzo per Rohan Dennis. Fuori dal podio Wout van Aert, che era stato indicato come il grande favorito della prova ma ha chiuso al sesto posto. Altro risultato sorprendente è quello di Remco Evenepoel, che ha terminato la sua prova al nono posto. Ottavo posto per Rigoberto Uran. Si è piazzato all'undicesimo posto Alberto Bettiol.

