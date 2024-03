Zidane accetterebbe di tornare in panchina solo per tre squadre: una si trova in piena crisi Ci sono pochi club in Europa che potrebbero convincere Zidane a riprendere la carriera da allenatore: oltre al Real Madrid dove ha già vinto tutto ci sono due squadre del suo cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tutti vogliono Zinedine Zidane ma per il momento lui non ha nessuna fretta di tornare ad allenare. La sua carriera in panchina si è fermata nel 2021, alla seconda esperienza con il Real Madrid, e da allora è rimasto lontano dai riflettori nonostante sia costantemente inserito nella lista dei papabili dei più grandi club di tutta l'Europa. Ma delle fonti a lui vicine hanno rivelato che il francese sarebbe disposto a rimettersi in gioco soltanto se dovesse arrivare una proposta da parte delle sue tre squadre del cuore.

Anche quest'anno nei cinque maggiori campionati europei ci sarà una grande rivoluzione sulle panchine, con società eccellenti che sarebbero disposte a puntare su di lui per la prossima stagione. Zidane è sulla lista dei desideri della Juventus, squadra che lo ha accolto anche da calciatore dal 1996 al 2001, ma anche su quella del Manchester United che si sta guardando intorno per il possibile esonero di Ten Hag.

Sfortunatamente nessuno dei due club al momento sarebbe in grado di toccargli il cuore. L'ex stella Thomas Gravesen ha parlato con Discovery+ del francese e ha ricordato una conversazione avuta due anni fa che sembra disegnare alla perfezione il futuro dell'allenatore. Il danese aveva discusso assieme a Zidane negli obiettivi da inseguire in questa carriera da allenatore e fu proprio in quell'occasione che gli furono rivelate le uniche squadre che avrebbero potuto fargli cambiare idea.

Si tratta di tre club: "E sono il Marsiglia, il Real Madrid e la nazionale francese. Eravamo a Madrid due anni fa e mi ha detto esattamente questo". Scelte comprensibili, soprattutto per il valore affettivo che Zidane attribuisce a ognuna di loro. Per i Blancos si tratterebbe della terza esperienza: lì ha vinto tutto, a partire da tre Champions League fino ad arrivare ai due campionati, sue Supercoppe Spagnole, sue Supercoppe Europee e due Mondiali per Club messi in bacheca.

La nazionale francese sarebbe un richiamo troppo grande per Zidane che accetterebbe di buon grado di diventare il commissario tecnico della selezione, magari in vista di un torneo importante per tornare in pista in grande stile. E poi c'è il Marsiglia, la squadra della città in cui è nato: in questa stagione il club sta attraversando tante difficoltà e appena due settimane fa ha esonerato Gattuso. È l'unica delle sue scelte a far storcere il naso, viste le condizioni in cui versa, ma è ben chiaro che al cuore non si comanda.