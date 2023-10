Zalewski in campo dopo essere stato coinvolto nel caso scommesse: il gol con la Polonia è una perla Nicola Zalewski in gol con la Polonia U21 contro l’Estonia per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il giocatore della Roma in campo dopo il caso scommesse e le rivelazioni di Corona e Dillingernews.

Pochi giorni fa Fabrizio Corona su Dillingernews aveva rivelato come Nicola Zalewski fosse il quarto calciatore coinvolto nel caso scommesse dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Torino. Nonostante tutto la posizione dell'esterno della Roma in questo momento non sarebbe in pericolo. Nei giorni successivi infatti sia la stessa Procura che la FIGC hanno fatto capire come Zalewski non sia presente in alcun modo negli atti dell'indagine.

Il giocatore dal canto suo – dal ritiro della nazionale Under 21 in Polonia – ha negato su tutta la linea di aver mai scommesso in vita sua. E anzi, potrebbe presto agire per vie legali contro lo stesso Corona. Nel frattempo il giocatore è rimasto in silenzio, anche sui social. Zalewski ha fatto parlare il campo e proprio nel corso degli impegni della Polonia U21 ha mostrato gli artigli facendo ciò che riesce meglio: giocare a calcio. La Nazionale polacca ha asfaltato i pari età dell'Estonia per 5-0 nella gara della fase a gironi per la qualificazione ai prossimi Europei. Tra i marcatori proprio Zalewski autore di una rete d'autore. Un'autentica perla per l'esterno della Roma autore anche di un assist.

Zalewski prende palla dalla fascia sinistra. L'esterno della Polonia prende palla e si infila con un dribbling in mezzo a due avversari che fanno fatica a contrastarlo. Zalewski poi elude l'intervento di un altro difensore dell'Estonia e dopo essersi portato la palla sul destro mette la sfera sul primo palo ingannando il portiere. Un gol fantastico per lui che festeggia con i compagni allargando le braccia. Una sorta di liberazione per lui dopo giorni complicati trascorsi tra accuse e smentite.

Nella giornata di oggi Zalewski è tornato nuovamente al centro della vicenda scommesse dato che la fonte che avrebbe dato a Corona la notizia che il giocatore della Roma scommettesse ha smentito tutto. "Peccato che sia vero, si è solo spaventato – ha detto poi lo stesso Corona – Domani (oggi in seconda serata su Rai Due, ndr) porto le prove".Sta di fatto che in questo momento Zalewski è l'unico dei quattro citati non iscritto nel registro degli indagati che dunque continua a giocare e quanto pare segnare anche grandi gol.