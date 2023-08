Xavi è una furia contro arbitro e VAR: “È una vergogna, la gente non vuole più guardare il calcio” La prima di campionato del Barcellona non è andata secondo i piani: la partita contro il Getafe finisce in 10 contro 10. Espulso anche Xavi che nel finale esplode contro l’arbitro.

A cura di Ada Cotugno

Non è stato l'esordio in Liga che Xavi aveva preparato per tutta l'estate: il suo Barcellona è tornato a casa dopo un deludente 0-0 contro il Getafe, ma a prendersi le copertine di tutti i giornali sono le polemiche scoppiate subito dopo la partita, segnata da tre espulsioni.

Una di queste ha coinvolto proprio l'allenatore, protagonista nel post di un'intervista che ha già acceso gli animi in campionato. Tutto è cominciato attorno al 70′, quando secondo Xavi un avversario è stato graziato dal cartellino rosso per aver commesso un brutto fallo.

Già in precedenza l'ex blaugrana si era lamentato per la gestione dell'arbitro e del VAR, ma a 20 minuti dalla fine è scoppiato il putiferio quando le squadre erano già in 10 contro 10. Xavi si è avvicinato la quarto uomo facendo gesti molto eloquenti e chiedendo a gran voce la seconda espulsione per il Getafe.

Leggi anche Calciatore aggredisce selvaggiamente un arbitro e poi si suicida: una tragedia assurda

L'allenatore però ha protestato in modo molto veemente, andando muso a muso contro il signor Pablo Morales Moreno, e il suo atteggiamento ha sortito esattamente l'effetto opposto. Nessuna sanzione per il giocatore, ma un cartellino rosso sventolato in faccia dall'arbitro Soto Grado che ha costretto Xavi a rientrare negli spogliatoi prima della fine della partita.

Le polemiche non si sono limitate al campo. Sotto la lente di ingrandimento è finita anche l'espulsione di Raphinha che ha generato una discussione su arbitri e VAR: "La responsabilità è dell'arbitro. Raphinha ha sbagliato perché erano successe molte cose prima. Questa è la mia sensazione e la mia opinione. Il tocco di mano fischiato a Gavi è inventato, in riunione avevano detto che non avrebbero fischiato queste cose".

In conferenza stampa Xavi non ha nascosto il suo pensiero duro contro la gestione arbitrale, estendendo il suo discorso a tutta la Liga: "È molto chiaro. Il prodotto è una vergogna. Normale che la gente non voglia guardare il calcio. Questa non è stata una partita".