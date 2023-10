Wolves-Chelsea il 24 dicembre è un problema per Pochettino: “Non riuscirò a convincere mia moglie” Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dell’inedita sfida di Premier che dovrà giocare il suo Chelsea contro il Wolverhampton in trasferta il prossimo 24 dicembre. Oltre ad essere la vigilia di Natale, il 23 è anche il giorno del suo anniversario di matrimonio che dovrà saltare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea sta cercando di tornare ai suoi livelli dopo l'arrivo di Mauricio Pochettino come allenatore. Il tecnico ex Tottenham e PSG al momento è riuscito a portare i Blues fino al decimo posto. L'obiettivo del club è sempre quello di provare a ritornare in una competizione europea quanto prima e i londinesi i mezzi per riuscirci ne hanno, e sono tanti. Ci vorrà tempo e Pochettino di certo ora non è preoccupato dall'andamento altalenante della sua squadra. Domani alle 13:30 allo Stamford Bridge sarà di scena la sfida del Chelsea contro il Brentford.

Un'occasione d'oro contro una squadra a caccia di punti salvezza per tentare un timido allungo. Di questo e di altro si è parlato nella conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi alla presenza dei giornalisti. Tra i tanti temi toccati anche quello riguardante l'inedita sfida che da calendario vedrà il Chelsea impegnato in trasferta il prossimo 24 dicembre in casa del Wolverhampton. Mai una sfida di Premier dal 1995 si giocava il giorno della vigila di Natale. Un problema personale enorme anche per Pochettino.

Diversi tifosi del Chelsea, attraverso una nota ufficiale, hanno fatto sapere il proprio disappunto per questa partita programmata in un giorno in cui di solito lo sport è fermo. Vorrebbero cambiare data anche perché si tratterebbe comunque di seguire il Chelsea in famiglia lasciando le famiglie il giorno della vigilia di Natale. Non sarà facile anche per Pochettino che si è schierato totalmente dalle parte dei suoi tifosi. "Non sono contento anche perché il 23 dicembre è il mio anniversario con mia moglie e io devo andare ai Wolves e non ci passerò la notte del 23 a casa".

Guai in vista per l'allenatore argentino che vorrebbe festeggiare la vigilia di Natale come da tradizione. "Credo che non riuscirà a convincere mia moglie a venire in trasferta con me e in più il 24 per gli argentini è una serata davvero importante e spero di arrivare per festeggiare in tempo dopo la partita". Entrambe le squadre stanno ora esercitando pressione alla Premier affinché cambino orario per non impattare sui viaggi dei tifosi. La decisione sarebbe stata presa per motivi legati alle emittenti televisive.