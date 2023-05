Violenti incidenti a Tunisi: tifoso con una motosega spacca tutto e minaccia gli spettatori La sequenza video delle immagini è scioccante per l’irruzione dei tifosi, gli scontri scoppiano durante il ritorno della gara di Champions africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie.

Le immagini shock degli incidenti scoppiati allo stadio di Tunisi.

La follia è tutta nelle immagini che arrivano da Tunisi durante la partita di ritorno dei quarti della Champions League africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie. Un uomo brandisce una motosega, si aggira tra la folla con quell'arnese, spacca tutto e minaccia. A un certo punto si nota anche come lo riponga per terra per riavviarlo e provi anche a tagliare alcune suppellettili dello stadio divelte. Intorno a lui c'è il caos, scoppia anche un incendio. Le forze dell'ordine fanno fatica a contenere la furia che dilaga in quello spicchio d'impianto.

Succede tutto alla fine del primo tempo, l'inizio della ripresa sarà posticipato di quasi un'ora a causa degli scontri. Se non c'è scappato il morto è solo per puro caso. Gli agenti lanciano lacrimogeni, fanno irruzione in quella porzione di spalti e disperdono quel nugolo di sostenitori tunisini che ha provocato disordini.

All’interno dell’impianto scoppia anche un incendio.

Com'è possibile che quel tifoso avesse con sé una motosega? Secondo il ministero dell'Interno tunisino, alcuni individui hanno fatto irruzione in un magazzino all'interno dello stadio dove erano custoditi arnesi normalmente usati per lavori di manutenzione e lì avrebbero fatto incetta delle attrezzature successivamente usate per attaccare il personale di sicurezza. Oltre alla motosega, si sarebbero impossessati anche si alcune pale e martelli: tutti oggetti usati per sfogare la propria rabbia fuori controllo.

La sequenza video mostra i segni dei danneggiamenti provocati, il fumo nero e le fiamme fanno parte del corredo accessorio di furia cieca che s'è scatenata all'intervallo, quando i tifosi hanno lanciato in campo anche fuochi d'artificio. Con ogni probabilità, deve essere stata la detonazione di uno dei botti ad alimentare l'incendio sedato dai pompieri.

L’uomo con la motosega si aggira minaccioso tra la folla.

Ma è l'immagine dell'uomo con la motosega resta impressa. Si muove indisturbato tenendola fissa davanti a sé e soprattutto in azione. Le indagini sono scattate subito dopo che allo stadio di Tunisi è tornata la calma e le autorità hanno deciso che la partita potesse riprendere regolarmente. I video registrati dalle telecamere potrebbero essere d'aiuto per identificare i responsabili delle devastazioni, operazione che risulta difficile alla luce del caos di quei momenti. Quanto al risultato, il pareggio per 1-1 ha permesso all'ES Tunis di avere la meglio complessivamente (2-1) sugli algerini del JS Kabylie.