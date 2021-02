Non è passata inosservata l'uscita dal campo di Arturo Vidal a 20′ dal termine di Inter-Juventus. Il cileno protagonista di una partita non particolarmente brillante, non ha gradito la decisione di Antonio Conte di sostituirlo per far entrare Christian Eriksen. Prima ha scosso la testa e poi ha urlato a gran voce "Sempre il 22 esce".

Arturo Vidal arrabbiato per il cambio in Inter-Juventus con Antonio Conte

Arturo Vidal non ha giocato una buona gara in Inter-Juventus. Al contrario di quanto accaduto nel confronto di campionato, quando si rivelò decisivo con la rete del vantaggio segnata alla sua ex squadra, il cileno non ha brillato. Grande generosità come sempre ma poca lucidità per Vidal che non è riuscito a lasciare il segno. A poco meno di 20′ dal termine Antonio Conte ha deciso di richiamarlo in panchina, per giocarsi la carta Eriksen rivelatasi vincente nel turno precedente contro il Milan, con il gol qualificazione su punizione.

La frase urlata da Vidal alla panchina dell'Inter

A quel punto Vidal ha sfogato tutta la sua frustrazione, dimostrando di non accettare la scelta dell'allenatore che lo ha fortemente voluto all'Inter. Espressione corrucciata, e perplessità da parte del cileno che ha poi guardato in direzione della panchina urlando a più riprese "Sempre il 22 esce", a sottolineare le ripetute sostituzioni nel corso della stagione. Molto arrabbiato l'ex Barcellona che poi ha fatto il "giro lungo" finendo per accomodarsi sui gradoni della panchina a braccia conserte, visibilmente contrariato. Chissà che questa situazione non rappresenti una crepa nei rapporti tra il giocatore e il mister, suo grande estimatore. Quest'ultimo ha deciso di sostituirlo probabilmente, anche alla luce del suo status di ammonito, che lo metteva a rischio espulsione. Una serata storta per Vidal che essendo diffidato, sarà squalificato nel match di ritorno.