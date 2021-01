La partita tra Verona e Napoli, valida come ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 24 gennaio allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio alle ore 15. Di fronte, la squadra di Juric che ultimamente ha perso qualche colpo in campionato tornando a metà classifica e gli azzurri di Gattuso che dovranno subito cancellare l'amarezza della sconfitta nella Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus.

Juric conferma gran parte della formazione scesa in campo sabato scorso a Bologna malgrado la pesnate sconfitta. in attacco ci sarà ancora Kalinic riferimento offensivo degli scaligeri, con Barak e Zaccagni alle sue spalle. Gattuso ritrova in difesa Di Lorenzo dopo il turno di squalifica scontato nella gara di domenica scorsa con la Fiorentina. Ci sarà un dubbio in attacco: Mertens non è al meglio ma proverà a rispondere presente, in caso contrario tocca a Llorente con Petagna sempre pronto per una maglia da titolare. Il Napoli arriva dalla goleada alla Fiorentina, sei reti, mentre il Verona è reduce dalla sconfitta contro il Bologna. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti della piattaforma satellitare SKY

Verona-Napoli, dove vederla in TV

La sfida tra Verona e Napoli sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport. E' previsto il consueto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Verona Napoli è in programma per le ore 15 di domenica 24 gennaio 2021 e sarà in diretta esclusiva solamente per chi ha sottoscritto un abbonamento.

La diretta streaming di Verona- Napoli

Gli abbonati possono inoltre avere accesso all’app Sky GO, che consente la visione attraverso dispositivi mobile, come smartphone, tablet e notebook. Dunque, Verona-Napoli è usufruibile anche in diretta streaming, sempre e solo a pagamento. E' possibile assistere alla partita anche attraverso il servizio in abbonamento Now TV, con chiavetta o app sulle smart tv.