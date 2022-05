Vede Haaland in campo dopo il titolo del City e gli chiede una foto: ma prende un abbaglio Erling Haaland in campo a festeggiare la vittoria del titolo del Manchester City con i suoi prossimi compagni di squadra. Nient’altro che un abbaglio da parte di un tifoso dei Citizens che ha pensato di vedere l’attaccante norvegese all’Ethiad Stadium.

A cura di Fabrizio Rinelli

La doppietta di Gundogan, il gol di Rodri e la rimonta per il titolo è completata. Al triplice fischio è iniziata l'invasione di campo dei tifosi del Manchester City che hanno esultato per la conquista dell'ennesimo grande titolo della loro storia sotto la gestione Guardiola. Un successo arrivato con il brivido grazie soprattutto all'ottima gara giocata dall'Aston Villa di Gerrard che forse avrebbe voluto fare un favore al ‘suo' Liverpool che è arrivato secondo a -1 dai Citizens dopo il successo interno contro il Wolverhampton. È stata una giornata di euforia e gioia quella che hanno vissuto i sostenitori inglesi che non credevano ai propri occhi.

Non sono mancati momenti di tensione, certo, specie quando Robin Olsen, portiere dell'Aston Villa, è stato aggredito da alcuni tifosi del City che hanno colpito il portiere ex Roma reo di aver parato alcune conclusioni della squadra di Guardiola negandogli il gol. Questo ovviamente non ha cancellato invece la gioia di chi in quell'invasione di campo ha solo voluto strappare una foto o un selfie ai propri idoli sperando magari di potersi far regalare anche una maglietta. Qualcuno ha addirittura pensato di vedere Erling Haaland in campo.

L'attaccante norvegese è infatti il grande acquisto del City per la prossima stagione. Un autentico colpaccio per provare ancora a vincere quella Champions League che è diventata quasi un'ossessione per Guardiola in Inghilterra. Il Manchester City verserà nelle casse del Borussia Dortmund che ha salutato il suo giocatore la settimana scorsa ben 60 milioni di euro di clausola di rescissione, anziché i 75 milioni di euro previsti inizialmente dal contratto. Tra questi costi, il bonus alla firma e commissioni per gli agenti e la famiglia del ragazzo, l’affare è arrivato a raggiungere un totale di 100 milioni di euro. Haaland guadagnerà 30 milioni di euro netti di ingaggio a stagione per i prossimi 5 anni.

Ecco perché tanti tifosi lo aspettano e addirittura hanno pensato di vederlo in campo, a petto nudo, con scarpe da ginnastica, calzini e pantaloncini in campo a festeggiare con coloro i quali saranno i suoi prossimi compagni di squadra. Nient'altro che un equivoco per un tifoso che ha pensato di vedere in campo proprio Haaland prendendo però un terribile abbaglio. Ovviamente quel ragazzo con la chioma bionda non era altro che un tifoso che era sul rettangolo verde dell'Ethiad Stadium come tutti per strappare una foto a uno dei calciatori della squadra di Guardiola, quelli veri… E invece in tanti si sono avvicinati al sostenitore inglese dai capelli biondi pensando tristemente che fosse davvero Haaland…