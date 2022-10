Vardy segna dopo essersi scolato una Red Bull e poi sfida i tifosi avversari: “Che puzza” Jamie Vardy si beve una lattina di Red Bull prima di fare il suo ingresso in campo e poi si scatena. Segna il gol dello 0-4 a favore del Leicester e provoca i tifosi del Wolverhampton.

A cura di Fabrizio Rinelli

In Inghilterra lo chiamano il "Re delle esultanze" ma i tifosi del Leicester e soprattutto tutti coloro i quali ricordano anche quell'incredibile impresa del 2016, non possono mai dimenticare le performance di Jamie Vardy. L'attaccante inglese, simbolo di quella vittoria del campionato delle Foxes con Claudio Ranieri in panchina, oggi ha 35 anni e dopo essere diventato una bandiera del Leicester continua a sfoggiare il suo incredibile carisma in Premier. Il primo gol stagionale è una perla, non tanto per l'esecuzione, quanto per cosa è accaduto prima e dopo quella rete del 4-0 del Leicester sul Wolverhampton.

L’esultanza di Vardy che prima mima l’ululato di un lupo e poi "sente un cattivo odore".

L'attaccante inglese era entrato in campo nel secondo tempo con le Foxes avanti 0-2. Vardy fa il suo ingresso sul rettangolo verde con grande concentrazione mettendo subito a segno l'assist per il terzo goal firmato da Maddison prima di sbloccarsi definitivamente. Vardy segnerà infatti il suo primo goal in Premier League su cross dell'ex esterno dell'Atalanta, Castagne. Ma il bello arriva dopo. L'esultanza infatti è del tutto inaspettata e sorprende tutti coloro i quali si trovano in campo, compresi i suoi compagni di squadra. Vardy mette la palla in rete e poi si volta verso la curva avversaria e provoca i sostenitori del Wolves.

Vardy corre per festeggiare con i compagni ma poi si gira verso gli spalti pieni di tifosi di casa che urlavano contro di loro. Il 35enne li ha guardati, ha ululato mimando un lupo, simbolo dei Wolves, prima di fermarsi agitando la mano davanti al naso, insinuando che ci fosse un cattivo odore. "Che puzza" sembra dire dal labiale che si vede dalle immagini circolate sui social.

Ovviamente i tifosi del Wolverhamton hanno reagito con fischi e insulti verso l'attaccante del Leicester anche se altri, poco dopo, sui social, hanno messo in evidenza il suo coraggio e la sua personalità. "È il personaggio più iconico della storia del calcio" ha scritto qualcuno, mentre altri già iniziano a rimpiangerlo: "Probabilmente non vedremo un altro giocatore come Jamie Vardy".

Ma il gol di Vardy è stato contrassegnato anche da un'immagine che è diventata immediatamente virale. Prima di entrare in campo, l'attaccante inglese è stato beccato dalle telecamere mentre si scolava una lattina di Red Bull in panchina. La nota bevanda energetica è però parte integrante della sua dieta. Tempo fa infatti, Vardy spiegò la sua "dipendenza" dalla Red Bull: fa parte della sua speciale dieta. Durante il ritiro dell'Inghilterra ai Mondiali 2018, spiegò come anche il Ct Southgate non fosse assolutamente sorpreso da lui quando lo vedeva bere la Red Bull:

"Mi vede berle a colazione ogni mattina e non ci vedo nulla di clamoroso – ha detto spiegando inoltre un particolare – Non posso berne una senza zucchero perché non ha lo stesso sapore". Vardy entrò nel dettaglio spiegando la sua alimentazione nel giorno della partita: "Una Red Bull appena sveglio, seguito da un'omelette al prosciutto e formaggio con fagioli stufati intorno alle 11.30 e poi da un altro energy drink – aveva rivelato – Un paio di espressi per ingannare l'attesa e poi via con la terza e ultima lattina di Red Bull a circa un'ora dal fischio d'inizio". E anche in quest'occasione c'è da dire che ha tenuto fede al suo rituale vincente.