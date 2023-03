Un tifoso del Liverpool è riuscito ad avere un biglietto per Anfield: era in attesa da 32 anni Paul Green, tifoso del Livepool, ha ammesso di essere in attesa di un biglietto per lo stadio dal 1991 e che finalmente dovrebbe riuscire ad ottenerlo. Altri hanno subito riportato le loro esperienze, di una lista d’attesa quasi infinita: c’è chi è stato inserito da quando era in fasce e ancora aspetta.

A cura di Alessio Pediglieri

Dal 1991. Questa è la data denunciata da un tifoso del Liverpool da quando si è inserito in lista d'attesa per avere un posto allo stadio. In una discussione con altri fan dei reds sul fronte biglietti disponibili ad Anfield per le gare interne della squadra, anche molti altri tifosi hanno sottolineato i tempi d'attesa quasi infiniti.

In risposta a un post su quanti possibili posti extra ad Anfield sarebbero stati messi a disposizione dal club, Paul Green, tifoso dei reds, ha subito mostrato la concreta speranza di riuscire a ottenere un biglietto: sui circa mille tagliandi da acquistare infatti ha sottolineato la propria gioia dicendo di trovarsi in buona posizione in lista d'attesa, poco sotto la 500a posizione.

Ma quando gli è stato chiesto da quanto tempo stava aspettando, tutti sono rimasti sbalorditi dalla risposta data da Green: ha detto che era in attesa di trovare un posto allo stadio per una gara interna del Liverpool dal 1991, arrivando oramai a quasi 32 anni senza riuscire a ottenerne uno.

Un lasso di tempo enorme, quasi inimmaginabile, così come la perseveranza e la forza di volontà dimostrata dal tifoso. Che però non è di certo l'unico: la sua risposta ha infatti aperto il dibattito e sono piovute tantissime altre testimonianze sull'orlo dell'inverosimile. "Mio padre mi ha inserito nella lista quando sono nato nel 2000, ancora non ne ho uno… uno scherzo appropriato", ha detto un altro tifoso, mentre un altro ha raccontato che suo padre è riuscito ad averne uno la scorsa stagione "ma ci lavorava dal 1990″.

Una lista d'attesa enorme per posti comunque limitati: Anfield ad oggi vanta una capienza massima di poco più di 54 mila posti e per molti, poter avere un biglietto è un vero e proprio sogno: "Ci sto dietro dal 2001 e ho davanti in lista d'attesa circa 20 mila persone" ha commentato disperato un altro tifoso, mentre un altro ha legato la propria speranza al ricambio generazionale: "Molti degli attuali abbonati non ci saranno più tra una decina d'anni… si spera solamente che non li trasmettano in eredità, così l'intera lista d'attesa verrà di molto ridotta".