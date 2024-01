Un calciatore di Serie A va all’allenamento in tram: è Saba Sazonov del Torino Sui social è spuntata una foto del difensore del Torino che è a bordo di un tram che lo porta al FIladelfia. Il georgiano Saba Sazonov è diventato in breve tempo un idolo del web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un calciatore di Serie A che va all'allenamento con il tram. Una cosa meravigliosa e soprattutto vera. Questa scena l'hanno vista i passeggeri del 4 il tram che taglia in due Torino. Chi era a bordo ha riconosciuto Saba Sazonov, difensore georgiano che invece di usare l'auto o magari la bicicletta o il monopattino che va tanto di moda spesso paga il biglietto e sale a bordo per recarsi al mitico Filadelfia dove si allena agli ordini del tecnico Juric.

I social network nelle ultime ore sono impazziti. Messaggi di giubilo e complimenti non solo per Jannik Sinner, che ha vinto gli Australian Open, ma anche per Sazonov, giocatore forse non molto conosciuto ma che ora ha conquistato con enorme naturalezza tanta popolarità, extra calcio. Il centrale georgiano è stato immortalato da un appassionato di calcio o da un tifoso granata mentre parla al telefono, con i pantaloni della tuta addosso, un giubbotto invernale e delle classiche scarpe bianche sportive, mentre parla al telefono sul tram numero 4, quello che taglia in due la città di Torino.

Ora è venuto fuori che il difensore, preso sul finire dello scorso mercato estivo, è un habitué del tram, che usa per raggiungere lo Stadio Filadelfia, teatro delle leggendarie partite del Grande Torino, a cui è stato dedicato lo Stadio Olimpico (un tempo Comunale) che è a due passi dal Filadelfia. I messaggi di apprezzamento non sono arrivati solo dai supporter granata.

Saba Sazonov è un difensore georgiano, classe 2002. Il Torino lo ha acquistato per 2,750 milioni di euro dalla Dinamo Mosca. In passato ha vestito la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Arrivato in Italia per completare la rosa, ha debuttato a fine settembre in un match contro la Lazio e ora dovrebbe avere ulteriore spazio considerato l'infortunio alla spalla di Buongiorno, che si aggiunge a quello di Schuurs. Sazonov ha disputato 6 partite in Serie A, nelle quali ha giocato 181 minuti. Probabilmente sarà titolare con la Salernitana.