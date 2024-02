Torino-Lazio dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Torino-Lazio si disputa stasera, calcio d’inizio alle ore 18:45. Il recupero della 21ª giornata di Serie A, che ha in palio punti per la zona Champions, si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Nel giovedì dell'Europa League c'è spazio per la Serie A. Si recupera infatti nel tardo pomeriggio la partita tra Torino e Lazio, incontro rinviato per l'impegno in Supercoppa Italiana da parte dei biancocelesti. La sfida ha un grosso peso perché le squadre di Juric e Sarri sono nel gruppone delle squadre che inseguono l'Europa. Il Toro è reduce dal successo per 2-0 dal Lecce ed è salito a quota 36 punti, gli stessi del Napoli, uno in meno della Lazio, ottava, battuta in casa dal Bologna domenica scorsa. La partita si disputerà alle ore 18:45 e si potrà seguire in questo giovedì 22 febbraio in TV e streaming su DAZN.

Il Torino è lì, sogna l'Europa, ma da tempo è al decimo posto. Ora ha la chance di fare il salto di qualità. La classifica è molto corta. Tra la settima, la Fiorentina, e la decima, il Toro, ci sono due punti. Vincere darebbe ai granata il settimo posto e un triplo sorpasso, con inseguimento alla Roma, che sfiderà lunedì. La Lazio non può più permettersi passi falsi se vuole continuare a rincorrere il posto in Champions, che dista otto punti. Immobile e soci sono all'ottavo posto.

Partita: Torino-Lazio

Quando si gioca: giovedì 22 febbraio 2023

Orario: 18:45

Dove si gioca: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Competizione: Serie A, recupero 21ª giornata

Dove vedere Torino-Lazio in TV

Il recupero della ventunesima giornata di Serie A tra il Torino e la Lazio si disputerà dunque stasera, calcio d'inizio alle ore 18:45. Per seguirla in televisione servirà o l'abbonamento a DAZN e con esso un dispositivo come FireStick Tv o Google Chroomecast, o in alternativa Xbox o Playstation 4 o 5, o quello a Sky, che manderà in onda l'incontro su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (254).

Dove vedere Torino-Lazio in streaming

DAZN detiene i diritti anche di questa sfida e con l'abbonamento si potrà vedere l'incontro in streaming, sarà fondamentale però anche avere una Smart TV o un tablet, un pc o uno smartphone. Telecronaca di Riccardo Buscaglia Massimo Gobbi. Sky Go e NOW per vedere l'incontro in streaming con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Buongiorno è ancora fuori. Zaccagni pure. Mancheranno a Sarri pure Hysaj e Patric. Isaksen titolare, come Immobile. Zapata e Sanabria di punta per i granata. All'andata la Lazio vinse 2-0.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.