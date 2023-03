Tifosa finge di essere malata per andare alla partita ma finisce in diretta TV: licenziata Una dipendente comunale in Argentina ha inviato un certificato medico falso per assentarsi da lavoro e seguire la nazionale: è stata vista in tv e licenziata.

A cura di Ada Cotugno

Un'intervista in televisione è costata cara a una dipendente comunale di Funes, un comune dell'area metropolitana di Rosario: la donna si è finta malata per avere il giorno libero e seguire l'Argentina allo stadio a Buenos Aires, ma è stata beccata dal sindaco a causa di un video virale sui social.

Dopo aver inviato un certificato medico falso, la donna ha deciso di partecipare ai festeggiamenti per la nazionale Campione del Mondo ma è stata incastrata dalle telecamere e il suo video ha fatto immediatamente il giro del web, finendo anche sui cellulari dei suoi increduli colleghi.

"Cosa hai lasciato oggi per seguire la Scaloneta?" le ha chiesto l'intervistatore, completamente ignaro della sua storia. La donna non si è sottratta all'intervista e anzi, ha risposto fornendo molti dettagli sulla sua situazione e ironizzando anche sull'assenza a lavoro.

"Ho saltato il lavoro", ha risposto, "Sono di Rosario e del Central, un saluto a Roly (il sindaco di Funes, ndr.). Mi sta guardando in televisione". Come se non bastasse ha anche ironizzato sul certificato di malattia: "È arrivato un certificato medico a lavoro che diceva che avevo la diarrea. Sono apparsa magicamente al Monumental".

La protagonista del bizzarro episodio ha percorso 300 km per seguire l'Argentina, ma è stato il suo piccolo momento di gloria a tradirla e a farle perdere il lavoro: il sindaco infatti ha visto l'intervista e ha deciso di licenziarla, come confermato nel corso di un'intervista a Rosario3.

"È un'impiegata che è entrata nel mio governo ed è stata assunta, quindi sarà automaticamente esclusa. Sto discutendo della questione del certificato con il segretario alla Sanità e prenderemo le misure appropriate".

Anche il segretario ha confermato le parole del sindaco e il licenziamento della donna: "Il sindaco è un grande lavoratore, atteggiamenti come questo non rappresentano la gestione del nostro governo. Gli è già stato comunicato che non fa più parte del Comune. Il prossimo giorno lavorativo il suo contratto sarà risolto".