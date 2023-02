Thijs Slegers sconvolge l’Olanda con un messaggio devastante: “Non c’è più nulla da fare per me” Il volto noto della stampa e TV olandese, addetto stampa del PSV ha sorpreso tutti con un messaggio in cui annuncia di essere purtroppo un malato terminale.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è rivalità sportiva che tenga di fronte a certe situazioni. Proprio per questo tutto il calcio olandese, e tutti i club del massimo campionato e non, si sono schierati all'unisono dalla parte di Thijs Slegers, volto noto del pallone oranje. Il popolare giornalista, scrittore e volto noto della TV, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di addetto stampa del PSG, ha lasciato tutti senza parole, condividendo un messaggio sui suoi profili social che ha rappresentato un pugno nello stomaco.

Il classe 1976 ha dedicato tutta la sua vita all’informazione sportiva. Prima cronista per popolari quotidiani come Voetbal International, e De Telegraaf, poi anche osservatore calcistico e corrispondente, nonché biografo di alcune stelle del calcio olandese come l’ex Inter van der Meyde. Un addetto ai lavori conosciuto da tutti, che nelle ultime stagioni ricopriva il ruolo di addetto stampa della società di Eindhoven.

Purtroppo Slegers non è stato molto fortunato in termini di salute. Dopo i problemi cerebrali nel 2017, 3 anni più tardi gli è stata diagnosticata una forma di leucemia acuta. Il trapianto di cellule staminali, si è rivelato inizialmente un successo, anche se poi ecco l’annuncio che nessuno si aspettava di ricevere a mezzo social. Thijs attraverso una nota condivisa sui suoi profili ha svelato di essere un malato terminale: "La malattia del rigetto che mi assilla da mesi non può essere fermata. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono più fare niente per me".

Slegers ha poi proseguito: "Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni. Questo ci ha fatto molto bene. Per quanto? In quali circostanze? Non lo sappiamo ora e rimaniamo incerti". Nonostante la situazione, la voce del calcio olandese ha dimostrato di non aver perso il senso dell'umorismo: "Suggerimenti per buone serie, ecc. sono i benvenuti. Devo passare il tempo. Se volete davvero renderci felici: registratevi come donatore di cellule staminali tramite Matchis. Non posso più essere aiutato, ma gli altri sì".

Il suo tweet ha ricevuto tantissime risposte, da parte di volti noti del calcio olandese come per esempio Kluivert ("Tanta forza Thijs a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici "), con tutte o quasi le società della Eredivisie che hanno voluto dedicargli un pensiero. Thijs Slegers e la sua famiglia non saranno soli.