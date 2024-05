video suggerito

Terribile pugno a tradimento al guardalinee: stramazza a terra colpito da un membro della panchina Un video inchioda il membro dello staff della panchina che ha sferrato il devastante cazzotto in faccia al giovane guardalinee in un match delle serie minori gallesi: interviene la polizia, l’uomo rischia grosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

È un video davvero orrendo – ma anche incredibile – quello che mostra il devastante pugno sferrato ad un giovane guardalinee da parte di un membro della panchina, durante un match giocato sotto l'egida della North Wales Coast Football Association, nelle serie minori gallesi. La partita ha visto il Penrhyndeudraeth superare nettamente i padroni di casa dell'Amlwch Town, ma la sfida è finita sotto i riflettori per un motivo non sportivo: il tremendo cazzotto tirato a tradimento al 17enne assistente di linea, senza che se lo potesse aspettare e dunque con l'impossibilità di proteggersi.

Il ragazzo era uno dei giocatori ospiti e fungeva da guardalinee come volontario per il match di campionato. Dopo soli 15 minuti dall'inizio della partita, le immagini mostrano un componente dello staff dell'Amlwch colpire il giovane all'improvviso in faccia, facendolo stramazzare a terra. Dal video non si capisce se i due si siano detti qualcosa prima, ma nulla può giustificare l'efferatezza di un gesto così violento e proditorio.

Dopo essere rimasto stordito per qualche secondo, il guardalinee si rialza in piedi mentre il membro dello staff dell'Amlwch torna in panchina, prima che l'allenatore del Penrhyn Riccardo Pellegrino si avvicini e aiuti il ​​suo giocatore. A quel punto accorrono anche i compagni di squadra, ma il tecnico impedisce che scoppi una rissa allontanandoli. Uno degli assistenti di Pellegrino sembra poi parlare con l'uomo che ha sferrato il pugno per calmarlo, mentre altri giocatori della panchina di casa si avvicinano.

La vicenda potrebbe avere conseguenze gravi per l'aggressore, vista anche la minore età della persona colpita. La polizia del Galles del Nord è stata subito allertata ed ha emesso un comunicato al riguardo: "Possiamo confermare che stiamo attualmente indagando su un'aggressione avvenuta presso il terreno di gioco dell'Amlwch Town FC sabato 27 aprile. Possiamo inoltre confermare che siamo a conoscenza del filmato che sta circolando sui social e chiediamo alle persone di non condividerlo per evitare di pregiudicare potenzialmente eventuali procedimenti legali. Le indagini della polizia continuano e invitiamo chiunque abbia filmati del cellulare che mostrano l'incidente a contattarci al più presto citando il numero di riferimento 24000385680".

In epoca social era ovviamente impossibile che il video non avesse un livello di diffusione enorme, raggiungendo milioni di visualizzazioni, nonostante la richiesta della polizia. Il match si è concluso con una larga vittoria per 8-0 del Penrhyn, ma l'Amlwch ha perso due volte visto il comportamento davvero senza giustificazione del proprio tesserato.