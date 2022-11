Ten Hag finisce le interviste sempre con la stessa parola: ma è sbagliata e nessuno glielo dice Un video diventato virale sottolinea l’errore che il tecnico del Manchester United Erik ten Hag fa sistematicamente al termine di ogni intervista. E nessuno lo avvisa…

A cura di Paolo Fiorenza

Lo scorso fine settimana il Manchester United ha messo fine ad una striscia positiva di 10 risultati tra Premier e Champions League, facendosi battere in trasferta dall'Aston Villa per 3-1. Un brutto stop che allontana i Red Devils dal primo posto in campionato, appannaggio dell'Arsenal che veleggia ben 11 punti più su, e certifica lo stato dei lavori ancora in corso da parte del tecnico ten Hag, perennemente sotto la lente d'ingrandimento per via della gestione della patata bollente Cristiano Ronaldo.

Al Villa Park il portoghese è stato schierato titolare – viste anche le assenze di Sancho e Antony – e per la prima volta da quando il tecnico olandese siede sulla panchina dello United ha indossato la fascia di capitano, complice il fatto che Maguire era in panchina e Bruno Fernandes fermo ai box. Le cose sono andate male sia per la squadra che per CR7 e adesso c'è da reagire subito per chiudere al meglio la prima fase di stagione prima della sosta dei Mondiali: in calendario ci sono la sfida di Coppa di Lega a Old Trafford proprio con l'Aston Villa e la trasferta di Premier in casa del Fulham.

Ronaldo con la fascia di capitano del Manchester United contro l’Aston Villa

Erik ten Hag sta sicuramente facendo un gran lavoro, viste le difficoltà in cui si è trovato fin da quest'estate a causa della questione Ronaldo, ma la strada è parecchio lunga per riportare lo United dov'era ai tempi di Alex Ferguson. Intanto il 52enne è sempre più apprezzato dai tifosi ed uno di loro ha scoperto una cosa curiosa, condividendola su Twitter in un video che ha totalizzato un milione di visualizzazioni. Il tecnico olandese dice sempre la stessa parola quando i suoi interlocutori stanno per finire un'intervista: "please", ovvero "per favore". La prima volta lo ha fatto dopo la sconfitta per 6-3 contro il Manchester City il mese scorso, poi lo ha detto dopo le vittorie su Omonia Nicosia, Sheriff Tiraspol e Real Sociedad in Europa League, nonché dopo le partite di Premier con Tottenham e Chelsea.

Il motivo è chiaramente dovuto a un errore di traduzione. Infatti la traduzione diretta in olandese di "please" è "alsjeblieft", che significa "no problem". Il che dimostra che ten Hag è una persona molto educata, anche se dice qualcosa di diverso da quello che effettivamente vorrebbe dire. Forse è arrivato il momento che qualcuno lo avvisi che sta usando una parola sbagliata…