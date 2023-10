Svezia-Italia femminile oggi in Nations League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita L’Italia va a fare visita alla Svezia per la quarta giornata della Nations League femminile: si gioca martedì 31 ottobre 2023, alle ore 18.30 al Malmö New Stadium. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming sulla Rai.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia sarà ospite della Svezia per la quarta giornata della Nations League femminile: le Azzurre saranno ij campo oggi martedì 31 ottobre 2023 alle ore 18.30 al Malmö New Stadium. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming sulla Rai.

La selezione allenata da Andrea Soncin fa parte del Gruppo 4 della Lega A ed è ancora in lotta per i primi due posti: dopo le prime tre partite davanti a tutti c'è la Spagna, con la Svezia che insegue a sole tre lunghezze di distanza e l’Italia al terzo posto con tre punti. Chiude la Svizzera, che al momento ha raccolto tre sconfitte su tre sfide. Sarà una sfida molto difficile per le Azzurre, contro una squadra che occupa la posizione n.1 del ranking FIFA, ma c'è grande voglia di riscattare la recente sconfitta di Castel di Sangro e raggiungere le svedesi al secondo posto del girone. L'Italia nell'ultima uscita è stata battuta dalla Spagna per 1-0 con un gol di Jenni Hermoso nei minuti finali: la calciatrice della Roja tornava per la prima volta in nazionale dopo il caso Rubiales e ha subito lasciato il segno.

Come funziona la Women's Nations League? Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si giocheranno la vittoria del trofeo nella Final Four, composta dalle due semifinali e dalle finali per il 3°/4° posto e il 1°/2° posto. Le prime due (ad eccezione della Francia, paese ospitante) si qualificheranno per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Le probabili formazioni di Svezia-Italia. Soncin dovrebbe puntare sul tridente formato da Glionna, Bonansea e Giacinti. In mezzo a campo Caruso, Giugliano e Galli.

SVEZIA (4-3-3): Musovic; Bjoern, Sembrant, Eriksson, Andersson; Angeldal, Asslani, Seger; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Jakobsson. All.: Gerhardsson

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Glionna, Bonansea, Giacinti. All.: Soncin.

Partita: Svezia-Italia

Quando: martedì 31 ottobre 2023

Orario: 18.30

Dove: Malmö New Stadium, Malmö

Diretta TV: Rai Due

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Women's Nations League, 4ª Giornata

Dove vedere Svezia-Italia in diretta TV

Dove vedere Svezia-Italia in TV? La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due.

Svezia-Italia dove vederla in streaming

La partita tra le Azzurre e le svedesi si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili e computer su RaiPlay, tramite app o sito: basterà selezionare l'evento dalla sezione ‘Dirette' e si potrà vedere senza problemi.

Women's Nations League, le probabili formazioni di Svezia-Italia

