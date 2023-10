Sul caso scommesse Nicolato ha le idee più che chiare: “Fondamentale è come lo si vuole risolvere” L’ex ct dell’Under 21, Paolo Nicolato ha centrato il fulcro del problema emerso dopo quanto sta accadendo nel mondo del calcio: “Non concentriamoci solo sul problema, grave e che va oltre lo sport. Ma come il sistema lo affronta e pensa di risolverlo”. Intanto in FIGC sono partiti workshop e corsi riguardanti la legalità, le problematiche attorno agli eventi e, ovviamente, le scommesse.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso scommesse nel calcio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso scommesse ha ovviamente scosso nelle fondamenta il mondo del calcio nazionale in ogni suo aspetto costringendo l'intero movimento a porsi domande specifiche e a trovare soluzioni adatte ad una piaga che non si limita ad un gruppo di giovani calciatori ma che è pronta a prendere contorni ad oggi indefiniti. Così si è subito incominciato a promuovere attività per sensibilizzare tutti i settori, aprendo le porte anche al recupero dei tesserati coinvolti. Mentre la FIGC ha preparato workshop e gruppi di formazione, Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale Under 21 che conosce perfettamente il mondo di Coverciano, sa che i miglioramenti possono e devono essere fatti: "Non è questione di fare da balia, ma si può assolutamente migliorare".

La FIGC in queste giornate ha attivato attività perché si discuta e si comprenda nel merito tutti gli aspetti legati all'integrità delle competizioni e sul contrasto al match fixing. Tra i temi affrontati nel programma ci sono e ci saranno le attività illecite che possono verificarsi nell’ambito sportivo, compreso l'argomento in materia di scommesse. Soggetti delle "lezioni" della Federazione, i più giovani, appartenenti alle Nazionali Under 19 e Under 17, Femminili, e i calciatori dell’Under 19 maschile.

Un cambio di rotta fondamentale del quale è primo soddisfatto proprio Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale Under 21, intervenuto ai microfoni del programma radiofonico "Palla al Centro" su Rai Radio 1 Sport: "Non si tratta di fare da balia, non si può, ma si può migliorare l’ambiente: in ogni forma". Per l'ex tecnico ciò che sta accadendo con il caso Fagioli e che ha coinvolto fin qui altri tre, quattro giocatori non è da limitare ai singoli: "E' solo la punta dell’iceberg?" si è amaramente domandato: "Non lo so, ma mi viene difficile pensare che ci sia un’unica persona, o due o tre. Sarà la magistratura ad appurare eventuali responsabilità, ma il problema delle scommesse, ad esempio va oltre. La problematica è generale, sociale riguarda come i ragazzi impiegano il loro tempo, che valori hanno, che valori danno ai soldi e che valore danno a tutto quello che comprende l’extra-campo".

Leggi anche La FIGC ufficializza le cure di Fagioli: la squalifica contiene anche la terapia per la ludopatia

La ludopatia, l'indebitamento, le richieste di denaro. Al di là delle conseguenze con la giustizia sportiva, per Nicolato fondamentale è un altro punto, quello umano: "Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo a che fare con uomini, dobbiamo tirare fuori il meglio non solo dagli atleti ma anche dagli uomini. La mia sensazione è quella di un certo disagio, la medesima che credo stiano provando anche i ragazzi coinvolti. Ci sono tante cose su cui riflettere" ha concluso Nicolato, lanciando un ultimo sassolino nello stagno: "Non solo il problema in sé è grave, ma anche come il sistema cerca di risolvere i problemi è importante. Delle volte, più del problema, mi preoccupa di più il come lo si vuole risolvere"