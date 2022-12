Stramaccioni distrutto dopo un autogol assurdo con la Juventus: lo consolano anche gli avversari Diego Stramaccioni è stato l’autore di un clamoroso autogol segnato in occasione della sfida tra FeralpiSalò e JuventusU23. Il difensore bianconero è disperato e viene consolato anche dagli avversari.

A cura di Fabrizio Rinelli

La FeralpiSalò si è portata al secondo posto in classifica nel girone C di Serie C. Ben 30 punti totali, solo uno di distanza dalla capolista Pordenone ferma a 31. Utile al raggiungimento di questo risultato è stata la vittoria nel turno infrasettimanale di ieri contro la Juventus U23. La Next Generation bianconera si è arresa agli avversari solo a 15 minuti dal termine della partita. Con il risultato fermo sull'1-1 e una partita bloccata, si pensava che i giovani ragazzi della squadra B della Juve, potessero riuscire a fermare la società bresciana che rappresenta le città di Salò e Lonato del Garda. Un punto che avrebbe consentito al Lecco di balzare secondo e invece il gol del vantaggio è arrivato nel modo più rocambolesco possibile.

Al 75′ infatti, un lancio dalla linea di centrocampo vede il pallone finire alle spalle della difesa della Juventus. I due centrali sono costretti a scappare e correre all'indietro per non consentire all'attaccante della Feralpi di prendere palla. Ma a un certo punto succede qualcosa di inimmaginabile. Diego Stramaccioni, difensore classe 2001 dei bianconeri decide di avventarsi sulla palla con l'intento, probabilmente, di spazzarla via. Ma quello che doveva essere un semplice gesto tecnico per liberare la sfera dall'area di rigore, si è trasformato in un clamoroso autogol che forse neanche il portiere dei bianconeri si sarebbe mai aspettato. Ne è scaturito il gol che ha dato la vittoria alla FeralpiSalò.

Stramaccioni calcia la palla verso la propria porta con una sorta di esterno destro. La traiettoria della sfera è strana e inesorabilmente finisce in rete ingannando anche il portiere della Juve. L'estremo difensore bianconero è stato infatti ingannato dal percorso fatta dalla palla che prende un giro strano costringendolo a un colpo di reni disperato che a quel punto si rivela invano dato che la palla finisce in fondo alla rete. La reazione di Stramaccioni è disperata, non crede ai suoi occhi e si mette subito le mani tra i capelli.

A quel punto il gesto di fair play degli avversari è unico. Oltre ai suoi compagni di di squadra infatti, anche diversi giocatori della FeralpiSalò si sono avvicinati a Stramaccioni per consolarlo, anche semplicemente con una pacca sulla spalla. Sui social in effetti, anche lo stesso club lombardo ha voluto minimizzare l'errore consolando il giovane difensore bianconero: "Un errore che ci ha premiato, ma che può capitare a chiunque – si legge – Come chiunque dovrebbe avere rispetto per l’avversario, un valore fondante per la competizione sportiva. In bocca al lupo, Juventus, ci vediamo al ritorno".