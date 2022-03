Sponsor in fuga dal Chelsea: Tre chiede di rimuovere immediatamente il logo dalle maglie ‘Tre’ ha sospeso la sponsorizzazione con Chelsea. Il colosso delle telecomunicazioni ha chiesto la rimozione immediata del logo dalle magliette, da Stamford Bridge e dal centro sportivo del club fino a nuova comunicazione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea è stato messo a dura prova dalla guerra in Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio e cha ha portato all'invasione dello Stato del Presidente Zelenski da parte dell'esercito russo di Putin. Subito dopo lo scoppio del conflitto, Roman Abramovich, patron dei londinesi dal 2003, ha messo in vendita il club sottolineando come tutto il ricavato sarebbe stato devoluto a tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ma questo non è bastato per fermare le sanzioni che la Gran Bretagna ha messo in atto nei confronti del magnate russo. È di oggi la notizia del congelamento di tutti i suoi beni che di fatto blocca in tutto e per tutto il Chelsea.

Per il momento infatti non ci sarà alcuna cessione del club ma non può essere effettuata neanche alcun tipo di vendita all'interno del territorio britannico, dalle quote societarie fino a sciarpe e magliette nel negozio ufficiale. Allo stadio potranno accedere solo gli abbonati con il blocco alla vendita dei biglietti.Al Chelsea sarà comunque garantito il pagamento degli stipendi di tutto il personale, compresi i calciatori. Abramovich paga i suoi legami con Vladimir Putin:

"È associato a una persona che è stata coinvolta nella destabilizzazione dell'Ucraina e nell'indebolimento e minaccia dell'integrità territoriale, sovranità e indipendenza dell'Ucraina, vale a dire Vladimir Putin, con cui Abramovich ha avuto stretti rapporti per decenni. Questa relazione d'interessi gli ha permesso di ottenere benefici finanziari o altre agevolazioni materiali da Putin e dal governo della Russia" si legge nelle motivazioni indicate all'interno del documento ufficiale. Una situazione che ora rischia di precipitare dato che diversi sponsor hanno deciso di sospendere il proprio rapporto con il club dei Blues.

Nel frattempo infatti lo sponsor del Chelsea ‘Tre' ha sospeso la sponsorizzazione con il club, richiedendo la rimozione immediata del logo dalle magliette e da Stamford Bridge fino a nuova comunicazione. La società di telecomunicazioni ha iniziato a sponsorizzare il Chelsea all'inizio della scorsa stagione e il suo logo è ben visibile sulla divisa del club, intorno a Stamford Bridge e presso la struttura di allenamento dei londinesi.

Tre ha comunicato come stiano lavorando per "esaminare la situazione discutendo con il Chelsea". Così come Tre, inoltre, anche il partner automobilistico globale Hyundai, che ha il proprio logo sulla manica della maglia del Chelsea, ha anche affermato: “Hyundai è diventata uno dei partner più forti nel calcio nel corso degli anni e l'azienda sostiene che lo sport sia una forza positiva. Al momento stiamo valutando la situazione con il Chelsea".