Si lancia giù dalla barella per perdere tempo, scena ridicola: la partita finisce in rissa In una gara della Terza Divisione bulgara un giocatore si è lanciato giù dalla barella per perdere tempo nei minuti di recupero: la partita è finita in rissa.

A cura di Vito Lamorte

La squadra di casa è in vantaggio per 2-1 sulla capolista al 93′ ma gli ospiti cercano il pareggio in tutti i modi fino alla fine. Il forcing finale non da tregua finché un episodio rimescola tutte le carte in tavola. Il finale di una gara della terza divisione della Bulgaria tra il PFC Balkan Botevgrad e il Belasitsa Petrich va oltre ogni immaginazione.

Il match del 31° turno di campionato è terminato con i tre punti per la squadra del Botevgrad ma il protagonista assoluto dell'epilogo della sfida è stato Yordan Apostolov, che ha avuto un'idea alquanto singolare per animare gli animi nei minuti di recupero.

Il centrocampista della squadra locale ha finto di essere infortunato e ha chiesto l'ingresso della barella per provare a perdere tempo: nulla che non si vede ogni domenica sui campi di tutto il mondo, se non fosse che il 32enne ha deciso di lanciarsi giù dalla barella mentre veniva trasportato fuori dallo staff medico del club per ricevere le cure. Una scena mai vista prima.

A fare da contorno a questa situazione già surreale ci ha pensato uno dei due barellieri, che è caduto all'indietro sul calciatore tra l'ilarità e l'incredulità dei presenti. In quel momento è intervento un agente di sicurezza per cercare di velocizzare le operazioni ma ormai la situazione era sfuggita di mano.

La performance di Apostolov ha, ovviamente, generato rabbia da parte dei membri della panchina e dei calciatori avversari, che hanno cercato in tutti i modi di venire a contatto con il calciatore sulla barella: le due parti sono quasi arrivati alle mani e la la partita è finita con una rissa che ha coinvolto tutti.

Il Belasitsa Petrich ha sprecato l'occasione di aggiungere tre punti importanti per provare a rimanere l'unico leader nella Terza Divisione del calcio bulgaro, visto che guida la classifica con 72 unità in 31 partite mentre il PFC Balkan Botevgrad è quarto con 63 punti.