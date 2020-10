Sette calciatori positivi al coronavirus, 2 membri dello staff in isolamento fiduciario. Sono ben 9 i tesserati tra le fila dei brianzoli a essere bloccati dal Covid-19, una situazione difficile e al tempo stesso pericolosa che ha spinto la società lombarda a chiedere il rinvio della sfida di campionato contro il Vicenza (Serie B, terza giornata). La Lega di categoria ha accolto l'istanza del club e in un comunicato ufficiale ha annunciato lo spostamento del match a data da destinarsi nei prossimi giorni.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, – visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; – vista l’istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus SARS-CoV2 di n° 7 calciatori e l’isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020; dispone il rinvio della gara Monza-Vicenza, valida per la 3ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 17 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.