Sergio Ramos frustrato per il flop del PSG, il labiale lo inchioda: “La pu**ana che ti ha partorito” Dopo la sconfitta in Champions del PSG contro il Bayern Sergio Ramos si è lasciato andare a parole pesanti in campo. Il labiale sembra inequivocabile, anche se il giocatore poi ha smentito.

A cura di Marco Beltrami

Il PSG ancora una volta ha fatto flop in Champions. Niente da fare per Messi e compagni eliminati agli ottavi dal Bayern. Anche uno come Sergio Ramos, abituato alle notti di gloria europea, e protagonista all'Allianz di una buona gara si è dovuto arrendere ai tedeschi. Mentre in Francia ci s'interroga sul futuro del Paris Saint-Germain, con le critiche anche agli italiani Donnarumma e Verratti, per una prestazione incolore, il difensore spagnolo è finito sulla graticola.

Nelle ore successive a Bayern-PSG, mentre in terra transalpina ci si lecca le ferite per la mancata qualificazione ai quarti di Champions, in rete è spuntato un video relativo ad una reazione a caldo dell'ex Real Madrid, molto discutibile. Non stiamo parlando del suo post sui social dopo il match, in cui Sergio Ramos ha ammesso le responsabilità sue e della squadra: "Profondamente deluso per voi e per noi. Non eravamo al livello richiesto dalla Champions League. Non abbiamo gestito i piccoli dettagli che sono fondamentali e il nostro obiettivo principale è sfumato. È doloroso, ma i campioni rinascono dalle sconfitte e si forgiano nelle avversità. Torneremo!".

Parole da applausi quelle del baluardo spagnolo, che sono molto diverse da quelle pronunciate quando era ancora sul terreno di gioco. Ramos infatti è rimasto con i compagni, a metabolizzare il ko dopo il classico terzo tempo con i complimenti agli avversari. Un modo di cercare di digerire la cocente delusione. In un video è stato intercettato il suo labiale, secondo Movistar+ sembra inequivocabile e molto forte: "Al diavolo la pu**ana che ha partorito il Paris… la sua fottuta madre".

Una frase pronunciata mentre guarda gli avversari esultati e che ovviamente non fa riferimento alla città di Parigi ma alla squadra. La sua frustrazione nasce infatti dal rendimento deludente in Europa della formazione della Tour Eiffel, che sembra vittima di una vera e propria maledizione. Nelle ultime sette edizioni, in cinque occasioni il PSG si è fermato agli ottavi.

Il calciatore però non ha poi perso tempo per smentire su Twitter, entrando nel dettaglio: "Di solito non mi soffermo su questo argomento, ma non voglio riconoscere qualcosa che non è successo. Non dico mai Parigi, emetto un suono di delusione "pssss" o "pfff". Nel contesto di un'espressione (grezza, è vero) che siamo abituati a dire nel calcio. Non inventiamo, non cerchiamo qualcosa dove non c'è niente".