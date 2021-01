Riccardo Saponara è ufficialmente un giocatore dello Spezia. Il club ligure ha bisogno di calciatori di esperienza per conquistare la salvezza. La notizia era nell'aria e l'ufficialità giunge poche ore dopo l'apertura ufficiale del calciomercato. Ancora una volta questo estroso trequartista si trova a cambiare squadra nel mercato di gennaio, ormai è un habitué. Per la quarta volta nelle ultime sette stagioni cambia casacca nel mercato invernale il giocatore emiliano che negli ultimi sette anni ha vestito le maglie di sette squadre diverse, addirittura quattro nell'ultimo anno e mezzo.

Colpo di mercato dello Spezia

Dunque nella trasferta di Napoli Italiano potrà schierare anche Saponara che è stato ufficializzato con un lungo e dettagliato comunicato dal club del presidente Volpi: "Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il talentuoso centrocampista arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall'ACF Fiorentina. Classe 1991, Saponara arriva in riva al Golfo dei Poeti dopo aver indossato in carriera le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Lecce e Sampdoria, oltre a quella dei viola. Centrocampista completo, capace di agire sulla linea mediana, ma anche sulla trequarti e nel tridente d'attacco, Saponara è ora pronto a mettere la propria fantasia al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 23. Benvenuto Riccardo!!!"

Saponara cambia squadra (quasi sempre) a gennaio

Nel gennaio del 2015 il trequartista lascia il Milan e firma per l'Empoli, che lo tiene in squadra fino al gennaio 2017 quando il giocatore passa a titolo definitivo alla Fiorentina. Il terzo trasferimento nel mercato invernale lo ha vissuto un anno fa quando è passato al Lecce, che retrocede e non lo tiene in squadra. I viola lo riprendono e lo tengono in squadra fino al 5 gennaio, giorno in cui Saponara firma per lo Spezia.

Sette squadre diverse negli ultimi sette campionati per Saponara

Saponara firmando per lo Spezia diventa il primo calciatore ad aver vestito le maglie di tre squadre liguri in Serie A, e tra l'altro le ha viste nell'arco di tre stagioni consecutive. La sua carriera l'ha iniziata con il Ravenna, poi tanti anni con l'Empoli prima di un anno e mezzo al Milan. Includendo anche la seconda mezza stagione con i rossoneri Saponara ha giocato nelle ultime sette stagioni con sette squadre differenti: Milan, Empoli, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Lecce e ora lo Spezia. Negli ultimi quattro anni e mezzo ha disputato 88 partite in Serie A, 8 i gol realizzati.