Sampdoria penalizzata, inizierà il campionato di Serie B con un -2 in classifica Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di penalizzare la società doriana per i mancati versamenti dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF su tre mensilità risalenti tra gennaio e marzo.

A cura di Alessio Pediglieri

La Sampdoria inizierà la prossima stagione in Serie B con un -2 in classifica dopo la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale che ha deciso di penalizzare il club per mancati versamenti IRPEF e contributi INSP. Una decisione che era da tempo nell'aria ed è arrivata dopo l'analisi della Federcalcio che ha emesso un comunicato ufficiale.

"Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Sampdoria (Serie B) con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva" si legge nella nota FIGC. Tutto ciò dopo il deferimento che era arrivato per gli stipendi ai giocatori risalenti al primo trimestre 2023 (gennaio-marzo) sui quali non c'era stato il relativo versamento INPS e IRPEF. Per responsabilità diretta la società blucerchiata adesso dovrà pagare la penalizzazione: "La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del C.G.S." spiega il comunicato.

Secondo il regolamento, la sanzione è immediata e la penalizzazione va scontata nell'attuale stagione, e dunque la Sampdoria di Andrea Pirlo partirà da -2 in classifica nella serie B che sarà al via dal prossimo 19 agosto. La notizia è arrivata nella stessa giornata che si è aperta con una ispezione da parte della Guardia di Finanza del comando provinciale di Genova nella sede del club. Le indagini in corso sono relative ad eventuali reati di falso in bilancio, truffa allo Stato, malversazione con la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Genova, che sta compiendo perquisizioni in Corte Lambruschini e in altri uffici collegati alla società blucerchiata. Nel mirino anche le plusvalenze nelle compravendite con la Juventus e l'indebita percezione di finanziamenti pubblici.