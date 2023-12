Rudiger in marcatura a uomo è un pazzo totale, l’ultima idea: acquattarsi dietro l’avversario La marcatura di Rudiger ha fatto il giro del web: cerca di far cadere l’avversario e finisce la sua partita senza nessun cartellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Rudiger non ha mai risparmiato i colpi più duri agli avversari durante le partite del Real Madrid, ma contro l'Alaves ha portato la sua marcatura a un nuovo livello. A farne le spese è stato Samu Omorodion che sicuramente non si aspettava di essere sorpreso in questo modo, con tattiche poco convenzionali ma che alla fine hanno sortito il loro effetto.

Non è la prima volta che il difensore di Roma e Chelsea si diverte a stuzzicare gli attaccanti avversari, ma nell'ultima uscita ha escogitato una nuova strategia: per fermare il giocatore dell'Alaves non si è limitato alle classiche spinte e alle trattenute, ma ha cercato addirittura di tendergli una trappola alle sue spalle.

La partita è rimasta tesa e nervosa fino alla fine, visto che in palio c'era il sorpasso al primo posto prima della lunga pausa di Natale. Per questo la vittoria era fondamentale per Carlo Ancelotti che è stato premiato dal gol di Lucas Vazquez al 92′, a tempo praticamente scaduto, ma tutti gli occhi sono ricaduti sul difensore.

Leggi anche Arda Guler ha una proposta indecente da una tifosa mentre firma autografi: risposta educatissima

Molti tifosi hanno parlato della sua prestazione e i video sono diventati virali sui social: nei filmati si vede il tedesco placcare il malcapitato attaccante come se stesse giocando una partita di rugby. A un certo punto si è abbassato mentre il suo avversario indietreggiava, come se avesse l'intenzione di fargli uno sgambetto per stenderlo al suolo.

Omorodion si è fermato in tempo per non cadere nella trappola di Rudiger che per il resto della partita ha continuato a tartassarlo con forti spintoni, annullandolo completamente. Le sue tattiche di marcatura poco convenzionali sono state del tutto lecite, visto che il difensore ha finito la sua partita senza nessun cartellino giallo, nonostante le proteste dei tifosi avversari che hanno giudicato poco corretti i suoi colpi proibiti.