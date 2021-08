Rudiger durissimo su Yeremi Pino in Chelsea-Villarreal: l’ex Roma viene ammonito, proteste spagnole Antonio Rudiger al centro di tante polemiche nell’intervallo della finale di Supercoppa Europea 2021 tra Chelsea e Villarreal per un intervento durissimo su Yeremi Pino ma per l’arbitro russo Karasaev è solo ammonizione. Grandi proteste degli spagnoli ma la decisione del direttore di gara non è cambiata dopo la revisione del VAR.

A cura di Vito Lamorte

Ammonizione o espulsione diretta? Antonio Rudiger al centro di numerose polemiche nell'intervallo della finale di Supercoppa Europea 2021 tra Chelsea e Villarreal. Nei minuti di recupero della prima frazione il difensore della squadra londinese è protagonista di un brutto intervento su Yeremi Pino e l'arbitro russo Sergei Karasaev ha deciso di punirlo con il cartellino giallo. Gli spagnoli chiedevano l'espulsione ma non c'è stato intervento del VAR e l'azione è ripresa con una punizione per il Subamrino Amarillo e l'ex calciatore della Roma ancora in campo.

L'entrata del difensore tedesco è stata molto ruvida ma per il direttore di gara ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per allontanarlo dal campo di gioco. Il numero 2 della squadra campione d'Europa ha prima calciato via il pallone e poi ha colpito l'avversario senza riuscirsi a fermare: i componenti della squadra di Unai Emery hanno chiesto il cartellino rosso all'arbitro ma non sono arrivate correzioni dal VAR in merito alla prima decisione e così la gara è proseguito in parità numerica. Negli istanti successivi è terminata la prima frazione e le proteste degli spagnoli sono proseguite.

Il difensore del Chelsea ha messo a referto la sua 150esima presenza con i Blues e nel pre-match al sito ufficiale del club inglese aveva messo in guardia i suoi sulle pericolosità della squadra di Unai Emery: "Sono rimasto molto scolpito dal modo in cui il Villarreal di Unai Emery ha vinto l'Europa League la scorsa stagione, soprattutto per come ha giocato la finale contro il Manchester United. Gli spagnoli hanno sovvertito il pronostico dimostrando come molte persone si siano sbagliate nel pronosticare una facilissima affermazione dello United. Questa squadra ha dimostrato di saper mettere in campo cuore, voglia e coraggio".