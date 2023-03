Ronaldo nella bufera prima della partita dell’anno in Arabia Saudita: “È amico dell’arbitro” Mateu Lahoz dirigerà la super sfida del campionato dell’Arabia Saudita, ma il suo legame con Cristiano Ronaldo ha fatto scattare le proteste.

A cura di Ada Cotugno

Anche dalla lontana Arabia Saudita Cristiano Ronaldo continua a generare grandi polemiche e discussioni. Dall'inizio del nuovo anno il campione portoghese ha deciso di cominciare una nuova avventura con l'Al-Nassr, dopo la rottura traumatica con il Manchester United.

Dal suo arrivo nel nuovo campionato ha conquistato subito la fascia da capitano e ha aiutato la squadra con 8 gol e 2 assist in 6 partite giocate. E pur restando lontano dai riflettori del grande calcio europeo, CR7 continua a far parlare di sé.

Questa volta la polemica è patita dei tifosi dell'Al Ittihad, uno dei club più importanti dell'Arabia Saudita. Il motivo della discordia è l'arbitro designato per dirigere il Superclásico locale che vede coinvolta proprio la squadra di Cristiano Ronaldo.

Leggi anche Il clamoroso effetto Ronaldo sul Manchester United: è primo in Premier League da quando è andato via

Domani infatti si giocherà lo scontro al vertice fra le prime due della classe, partita che indirizzerà la lotta al titolo a undici giornate dalla fine del campionato. A separare le rivali ci sono appena due punti di distacco e per questo il big match assume un peso ancora più importante.

Ma cosa c'entra CR7? La federazione ha deciso di affidare la partita a Mateu Lahoz, arbitro valenciano che negli scorsi anni ha già diretto alcune partite in Arabia Saudita. Secondo i tifosi dell'Al Ittihad però il suo stretto rapporto con il calciatore portoghese lo renderebbe troppo di parte.

I due si conoscono molto bene, dai tempi in cui il giocatore militava nel Real Madrid e tra i media arabi circolano foto di abbracci tra i due, segno di un legame davvero molto stretto. "Sono amici", continuano a ripetere i giornalisti locali.

Per il direttore di gara si tratta di una delle ultime partite dirette nella sua carriera, dato che ha già annunciato che si ritirerà alla fine della stagione.

I tifosi del club di Jedda hanno già mostrato la loro contrarietà per la scelta di Lahoz, ma questo non basterà a far cambiare idea alla federazione che ha già deciso di affidare la partita più importante della stagione all'arbitro spagnolo.

E di sicuro non sarà una sfida facile per Cristiano Ronaldo che si troverà a dover affrontare l'ennesima polemica proprio a ridosso dell'incontro più importante dal suo arrivo in Arabia Saudita.