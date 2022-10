Ronaldo fa 700 e si riprende lo United nel momento più buio: ma l’esultanza è un mistero Cristiano Ronaldo segna il gol numero 700 in carriera con i club. L’attaccante portoghese consente allo United di battere 2-1 l’Everton proprio con il suo gol. L’esultanza è sembrata come un messaggio in codice a Ten Hag…

A cura di Fabrizio Rinelli

Assist di Casemiro e gol di Cristiano Ronaldo. No, non è un remake del vecchio Real Madrid stellare capace di vincere tutto negli anni di Zidane e Ancelotti, ma semplicemente la sequenza del gol che ha portato il portoghese a mettere a segno il suo gol numero 700 gol in carriera con i club con cui ha giocato. Ne aveva bisogno Cristiano Ronaldo, ne aveva bisogno il Manchester United e anche Ten Hag che ha avuto il coraggio di relegarlo in panchina motivando la sua decisione, e metterlo in campo proprio nel momento del bisogno.

Contro l'Everton il campione del Manchester United è entro sostituendo l'infortunato Martial sul punteggio di 1-1. Al 29′ il suo ingresso in campo e al 44′ la rete che ha fatto esplodere i tifosi e la sua felicità. Cristiano Ronaldo ha ricevuto palla da Casemiro e con il sinistro si è portato avanti la sfera prima di piazzare, sempre di mancino e sul primo palo, il gol che incornicia al meglio una carriera da favola. Sono dunque 700 le reti a livello di club: Sporting Lisbona (5 gol) Real Madrid (450 gol) Juventus (101 gol) Manchester United (144 gol).

L'esultanza liberatoria con un sorriso appena abbozzato sul volto è l'immagine di un Cristiano Ronaldo che è sembrato quasi svuotato da tutto il peso di queste ultime settimane. Gelato dalla delusione in Nations League fuori dalle Final Four con il suo Portogallo per via di quel di Morata con la Spagna quasi allo scadere, e considerato una seconda linea dal tecnico dello United dopo un'estate vissuta da separato in casa e dalla voglia di voler giocare la Champions, non l'Europa League. Rifiutato da diversi club, Cristiano Ronaldo è stato poi quasi costretto ad accettare questa realtà e ricominciare con il Manchester United.

Le ultime apparizioni non sono state entusiasmanti, anzi, nell'ultimo match di Europa League contro Omonia Nicosia, aveva anche sbagliato un gol non da lui. Un errore frutto di un periodo difficile dunque che l'ha portato anche a prendere una decisione drastica. Ronaldo infatti, pur di ritrovare serenità e antiche certezze, si è rivolto ad un professionista dei problemi della mente: Jordan Peterson, 60nne psicologo e accademico canadese molto rinomato. Una foto su Instagram testimoniò l'incontro tra i due, fondamentale in questo momento.

Il gol di questa sera che ha consentito al Manchester United di battere l'Everton 2-1 in trasferta, può essere un'incredibile iniezione di fiducia per il portoghese che ha tutta l'intenzione di riprendersi in mano la squadra e tornare ad essere il leader assoluto del gruppo. Ronaldo ha segnato inoltre il suo primo gol stagionale in Premier League, secondo totale dopo quello in Europa League. A stupire tutti è stata però anche la sua esultanza. In compagnia di Antony, Cristiano Ronaldo ha esultato con una strana posa che molti hanno interpretato come il classico sonnellino da divano o… panchina. Panchina dove Ten Hag lo ha relegato praticamente da quando è iniziata la stagione. Quello del portoghese potrebbe dunque essere stato un messaggio in codice rivolto propio al suo allenatore.