Nonostante il contratto rinnovato con la Roma fino all'estate 2021, Diego Perotti potrebbe lasciare la Capitale nel corso delle prossime settimane. Il trentunenne argentino, secondo il quotidiano romano ‘Il Tempo', starebbe infatti trattando con il club qatariota dell'Al-Shabab. La trattativa tra le due parti andrebbe avanti da giorni, e nelle scorse ore avrebbe anche portato la dirigenza saudita ad inviare all'entourage del romanista un'offerta da 2,5 milioni di euro a stagione.

L'obiettivo dell'Al-Shabab è quello di trovare quanto prima l'intesa con il calciatore (che pare chieda 3 milioni di euro all'anno), per poi passare alla fase successiva e alla trattativa vera e propria con la Roma che, di fronte alla volontà degli arabi, potrebbe anche accontentarsi di 2 milioni di euro per il cartellino del ‘Monito' pur di evitare una minusvalenza.

A Ryad troverebbe Banega

Nelle scorse ore, il nome del giocatore argentino era tra l'altro tornato in orbita Genoa. Secondo le indiscrezioni rimbalzate dalla Liguria, il club di Enrico Preziosi avrebbe infatti pensato anche ad un suo ritorno dopo quelli di Criscito, Sturaro e Perin. Il futuro dell'attaccante sembra però già scritto. I contatti con l'Al-Shabab vanno avanti da giorni e, in caso di passaggio nella formazione che gioca a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, Perotti si ritroverebbe come compagno di squadra il connazionale Banega: acquistato dai sauditi nel mesi di gennaio.

Sbarcato a Roma nel 2016, dopo due stagioni giocate nel Genoa, l'ex Boca Juniors potrebbe dunque dire addio dopo aver vestito la maglia giallorossa per poco più di 100 partite e dopo aver segnando 24 reti complessive. Dovesse saltare l'intesa con gli arabi, per Diego Perotti potrebbero aprirsi le porte dell'Argentina per un clamoroso e suggestivo ritorno in patria dopo 13 anni di attività agonistica in Europa.