Roberto Baggio ad ‘Amici 21’ di Maria De Filippi: “Restate umili, l’umiltà fa avverare i sogni” Roberto Baggio ospite alla trasmissione di Canale 5, “Amici 21” condotta da Maria De Filippi. Il Divin Codino è stato accolto con un’ovazione nello studio e tantissimi commenti social da casa. “Ho sempre dato tutto nella mia vita. A questi giovani che iniziano ora dico solo una cosa: restate umili, l’umiltà fa avverare i sogni”

A cura di Alessio Pediglieri

Talento puro. Roberto Baggio è nella classe di ‘Amici 21' il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi che ha aperto i battenti con una serie di novità tra vip della televisione, dello spettacolo e dello sport. Un ospite d'onore assoluto, quasi una sorpresa, tra tantissimi altri talenti. Tra questi, anche il Divin Codino che ha attirato l'attenzione generale in studio e a casa, sui social. Poi, sempre per lo sport, altri campioni presenti nel programma di Canale 5 come la fresca campionessa europea di volley Paola Egonu e l'ex tennista Flavia Pennetta e l'ex nuotatore Filippo Magini, l'ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Per Baggio, la grande ovazione. Emozionato come al primo giorno di scuola, in un ambiente per lui non consono, di certo fuori dai classici schemi. Niente pallone tra i piedi, stadio o tifosi, ma uno studio televisivo che, con il mondo del calcio e con il Divin Codino condivide però un filo conduttore che ha segnato da sempre la straordinaria carriera del fenomeno di Caldogno: il talento. Un talento cristallino che è stato tributato a Baggio con un video che ne ha racchiuso le epiche gesta in una vita dedicata al mondo del pallone.

A questi giovani che stanno costruendo il loro futuro oggi, dico di avere sempre umiltà. Essere umili ti fa andare avanti e dà quella spinta aggiuntiva per far si che i sogni si avverino

Roberto Baggio ha sottolineato ai ragazzi presenti in studio e al pubblico di casa il proprio cammino: "Ho giocato tanti anni contro il parere dei medici e contro la logica del tempo sono orgoglioso perché so di aver dato tutto". E tutto l'amore e l'affetto lo ha ricevuto nel programma, con una ovazione per lui, le immagini mondiali accompagnate dalla voce storica di Bruno Pizzul. Rudy Zerbi, tra i ‘professori' del programma, avrebbe voluto farsi anche un selfie con il Divin Codino, ma Maria De Filippi ha detto no e quindi Zerbi gli ha baciato la mano.

Poi, la lezione per i più giovani ma non solo, con il Divin Codino passato dai campi di calcio e dalle glorie del pallone ai campi e alla vita di tutti i giorni, dedicata all'agricoltura: "La vita semplice ho scelto adesso. Ho la fortuna di vivere dove posso mettermi alla prova ogni giorno. Io penso che la fortuna soprattutto per tutti e per i ragazzi che stanno costruendo il proprio futuro, sia mettersi alla prova e appassionarti anche a cose nuove. Ora ho trovato cose nuove, bisogna rinnovarsi, trovare degli obiettivi davanti".